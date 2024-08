Otaviano Costa celebra Dia dos Pais após cirurgia cardíaca: ‘Gosto de sobrevida’

Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador e ator Otaviano Costa fala sobre paternidade e celebra mais um Dia dos Pais ao lado das filhas Olívia e Giulia

O Dia dos Pais para o ator e apresentador Otaviano Costa (51) tem um gostinho muito mais que especial neste domingo, 11, pois ele comemora, além da experiência única da paternidade, a vida. Em julho, o pai de Giulia (25) e Olívia (13) e marido da atriz Flávia Alessandra (50) revelou ter passado, no mês anterior, por uma cirurgia no coração, após ser diagnosticado com um aneurisma na aorta, quando começou a sentir dores abdominais. Agora, muito bem e no processo de recuperação, o artista comemora: “Gosto de sobrevida”.

Otaviano não esconde a felicidade ao falar do momento. “Estou muito feliz, tudo resolvido na minha vida, mas ainda em reabilitação. Estou celebrando os paizões da família, e celebrando esse Dia dos Pais com um gosto especial, um gosto de sobrevida. Estou muito grato a Deus e grato por passar mais um domingo como aqueles que a gente sempre teve e presou na nossa casa, junto com a família, dando boas risadas, bebendo e comendo, tudo do bom e melhor, junto de amigos e pessoas que a gente ama. E não vai ser diferente dessa vez. Talvez tenha alguns tons de emoção, mas uma emoção boa de ‘aqui estou e que bom que nós estamos juntos’”, diz.

“Vamos manter a belíssima tradição da nossa família, que é festejar. Não há uma comemoração nossa que não tenha um tom de festa, de bom humor, leveza, comida, bebida, amigos e pessoas que a gente ama ao redor da mesa. A gente tem esse costume maravilhoso, independentemente de Dia dos Pais. Qualquer motivo é motivo pra gente estar ali já juntos. Então, esse Dia dos Pais não vai ser diferente. Vou me preparar porque vai ser especial”, continua o famoso.

Otaviano afirma que a paternidade transformou sua vida. “Totalmente. E vou te contar: fui pai sem me preparar na primeira vez, porque quando eu me casei com a Flávia, em menos de três, quatro meses, ganhei uma filha que é a Giulia. Essa menina incrível, minha enteada, minha filha, 18 anos se passaram, a amo de paixão. E ela me ensinou muito rapidamente e me transformou muito rapidamente, entendendo os códigos da paternidade. Porque, como eu disse, não tive tempo de me preparar, então foi aos trancos e barrancos, mas deu tudo certo. E essa preparação que tive com a Giulia, me deu muita tranquilidade para assumir a Olívia, que nasceu depois, junto com a Flávia”, destaca.

E continua: “Os códigos já estavam mais claros, eu tinha a missão ali do bebezinho, que não tinha tido a chance de ter no meu colo. Foi um processo lindo também, mas eu já sabia o que eu teria mais para frente. Mas sempre é uma mágica maravilhosa, é meio lúdica a coisa, meio não, totalmente lúdica. E é abençoada, tenho duas filhas incríveis, maravilhosas que me transformam todo santo dia, porque a evolução delas não para e automaticamente elas me puxam para essa evolução, nos puxam para essa transformação constante. É muito bom vê-las crescendo e me ajudando também a me transformar o tempo todo”.

Otaviano Costa curtindo viagem em família - Arquivo Pessoal

SONHO DE SER PAI

O apresentador sempre desejou ser pai. “Sempre tive isso na cabeça. Ser pai era algo quase óbvio, até por conta do exemplo da minha família. Pais presentes, pais bacanas, pais que transformaram também, ajudaram a transformar as nossas vidas. Então, era meio óbvio que isso iria acontecer comigo, e foi muito interessante, porque, como eu disse, quando eu conheci a Flávia, ganhei uma filha muito rapidamente, que era a Julia, já com cinco, seis anos. E foi muito louco como a responsabilidade de ser pai, os códigos da paternidade caíram muito rapidamente na minha cabeça”, fala.

“É claro que se você vai dos os erros aos acertos, vai nesse jogo para lá e para cá, mas, poxa, que bom a gente buscar o acerto talvez errando aqui e ali. E eu tenho certeza que muito dessa inspiração, ou totalmente essa inspiração, veio especialmente do meu pai, para que eu pudesse transportar os valores, o olhar, o carinho, o cuidado que ele teve comigo e minha irmã com as minhas meninas”, completa o famoso.

DIÁLOGO COMO FORMA DE EDUCAR

Otaviano sempre acreditou que o diálogo é a melhor forma de educar. “O diálogo, a transparência, a confiança são pilares fundamentais para que a gente se relacione com os nossos filhos. Você não precisa dar uma bronca para elas entenderem que você ficou chateado com alguma coisa. A Olívia tem um termômetro já muito óbvio com 13 anos de idade das coisas que ela pisou na bola, com algumas coisas que ela, de repente, fez que nos descontentariam. Ela já está atenta a isso, ela sabe. E a Giulia, que já é uma mulher, com 25, quase 26 anos, também entendeu isso, muito cedo. E o nosso canal de troca hoje é tão lindo, é tão maduro, é tão potente, que a gente se trata de uma maneira muito boa. É surreal o que a gente determinou como um relacionamento entre pais e filhos aqui em casa. Eu brinco sempre, eu prefiro ser seu pai do que ser o melhor amigo, mas se você quiser como melhor amigo, eu vou ser o melhor pai do mundo”, salienta o artista.

O apresentador não esconde a personalidade brincalhona, nem como característica paterna. “Pego muito no pé delas, eu pego muito fazendo cócega, fico empurrando elas, fico pegando no cabelo delas, eu fico o tempo todo meio em cima delas assim, pai pegajoso, sabe? Elas odeiam isso. Aí eu fico repetindo só pra irritá-las. Isso é maravilhoso, pra mim”, admite.

Otaviano Costa com as filhas Giulia e Olívia - Reprodução/Instagram

CIRURGIA NO CORAÇÃO

Questionado se a cirurgia no coração o fez refletir sobre a paternidade e sobre estar mais perto da família, Otaviano afirma: “É lógico que você, depois de um acontecimento como esse, pare para pensar e reflita sobre tudo, e o todo que te cerca. Mas graças a Deus, nós sempre tivemos a balança, o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal muito exata, a gente sempre foi muito presente na vida das meninas, especialmente delas, dos nossos pais, dos sobrinhos e assim por diante. A gente nunca hesitou de fazer uma ligação ou de fazer uma visita quando assim necessário, nunca deixou de estarmos juntos para celebrar as datas especiais, viajarmos juntos”.

E continua: “Então, essa questão não era um problema na minha cabeça, não era uma reflexão que eu ficava. Ao contrário, a gente vai ficar mais ainda. É lógico que você comece a pensar muitas outras coisas sobre a sua vida. O mundo fica muito mais em câmera lenta e você começa a perceber alguns pequenos detalhes desse cotidiano que talvez você não tivesse percebendo direito, especialmente sobre si mesmo e as coisas que te cercam, as pessoas que te cercam fora de casa. Então hoje, o meu olhar está muito mais carinhoso sobre mim mesmo, sabe, e o amor que eu sempre transbordei para essas meninas agora, para toda minha família e vice-versa se torna ainda mais potente, se torna ainda mais celebrado”.

Para finalizar, o apresentador abre o coração e conta o que mais deseja para as filhas. “Que elas sejam felizes, com muita saúde, fazendo o que amam profissionalmente e pessoalmente; e que sigam o caminho que desejarem em suas vidas. E, acima de tudo, quero que elas tenham uma personalidade em que elas se olhem no espelho e se reconheçam. Uma menina, uma mulher lá no futuro, se Deus quiser, cheia de si, cheia de potência, cheia de poder, cheia de amor sobre si mesmo, e que realize seus sonhos, sejam eles quais forem. A gente vai estar o tempo todo, até onde der, para que isso seja um fato, para que isso aconteça, para apoiá-las o tempo todo. Esse é o maior sonho que eu tenho na minha vida”.