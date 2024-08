Olimpíadas: Rogério Flausino se surpreende com torcida cantando Jota Quest

A torcida brasileira celebrou a medalha de ouro no vôlei de praia ao som de Jota Quest e Rogério Flausino celebrou o feito

Nesta sexta-feira, 9, o Brasil conquistou mais uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. Desta vez, no vôlei de praia a vitória de Ana Patrícia e Duda sobre a dupla canadense.

A torcida brasileira presente no estádio Torre Eiffel, em Paris, comemorou a vitória cantando a famosa música Do Seu Lado, da banda Jota Quest. Rogério Flausino, vocalista do grupo, se emocionou ao saber do fato.

"A gente estava aqui no camarim para fazer um evento e começou a chegar um monte de mensagem no meu telefone. Todo mundo mandava para avisar que a galera lá estava cantando a música... surreal isso! Inclusive, tem um amigo nosso que estava lá e me mandou isso. Fiquei muito surpreso, não estava entendendo nada. É muito legal", disse ele, em entrevista para a Quem.

Em seguida, o cantor celebrou a vitória brasileira. "Maneiro demais um acontecimento desse paras as meninas, a Duda e a Patrícia. De repente, a galera cantando junto, brasileirada lá, sempre presente em tudo dando o maior apoio para moçada sempre. Maravilhoso, nem podia imaginar um negócio desses. Que bom que a gente pôde participar desta forma, né? Então fica aqui um abraço para essas guerreiras, medalha maravilhosa merecida", comemorou.

A banda Jota Quest fará um sho no próximo sábado, 10, às 18h, no Festival Olímpico Parque Time Brasil, que acontece no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Atualmente, o Brasil está em 17º no quadro geral de medalhas com três medalhas de ouro, seis de prata e nove de bronze.

A TORCIDA CANTANDO CELEBRANDO O OURO CARALHOOOOOOO pic.twitter.com/hC1Nv5FtjW — be (@drewilhite) August 9, 2024

Medalha de ouro

Vitória para o Brasil! Nesta sexta-feira, dia 9, as atletas Duda e Ana Patrícia conquistaram a medalha de ouro no vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris, superando as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson por 2 sets a 1 com parciais 26/24, 12/21 e 15/10.

Com a conquista merecida, o país volta a subir no pódio da modalide após oito anos. Os últimos brasileiros a ganhar a medalha de ouro no vôlei de praia foram Alison e Bruno, durante o Rio 2016.

E essa marca fica ainda maior quando comparada ao vôlei de praia feminino. A última vitória do Brasil foi em 1996, quando Jackie Silva e Sandra Pires subiram no pódio em Atlanta.

Vale ressaltar que Duda e Ana Patrícia chegaram à final sem nenhuma derrota e apenas um set perdido - na semifinal contra a dupla australiana Mariafe e Clancy.