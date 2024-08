O que é politraumatismo? Saiba mais sobre a causa da morte no acidente de avião

O IML revelou que as vítimas da queda do avião em Vinhedo faleceram em decorrência do politraumatismo. Saiba o que isso significa

A investigação sobre o acidente de avião em Vinhedo, interior de São Paulo, segue em andamento e os detalhes são revelado aos poucos. Nesta semana, as autoridades estão focadas na identificação das vítimas para que as famílias possam velar e sepultar seus entes queridos. Com isso, o IML (Instituto Médico Legal) chegou à conclusão sobre a causa das 62 mortes na queda da aeronave.

Em um comunicado, o IML revelou que as pessoas faleceram em decorrência de politraumatismo e que as mortes foram instantâneas. Desse modo, as queimaduras em decorrência do incêndio na aeronave aconteceu após a morte de todos. Saiba abaixo sobre o que é politraumatismo:

O politraumatismo acontece quando o corpo sofre múltiplas lesões por forças externas, como impactos e queimaduras, informou a Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico. Neste tipo de morte, a pessoa sofre traumas nos órgãos vitais e em outros sistemas do corpo humano.

O politrauma é descrito como duas ou mais lesões no corpo, o que pode incluir fraturas de ossos, lesões cerebrais, amputações e lesões na coluna, além de hemorragias nos órgãos.

A morte da cantora Marília Mendonça também aconteceu por politraumatismo

A cantora Marília Mendonça também faleceu em decorrência do politraumatismo. Ela morreu em novembro de 2021, quando o avião onde estava caiu em uma cachoeira em Minas Gerais.

O piloto, o co-piloto, o tio de Marília Mendonça, Abicieli Silveira Dias Filho, e o produtor da cantora, Henrique Ribeiro, também morreram da mesma causa durante o acidente aéreo que aconteceu no último dia 5 de novembro.

Em coletiva, os profissionais explicaram que todos faleceram devido ao choque que a aeronave teve com o solo. Ou seja, todos perderam a vida quando chegaram ao chão.