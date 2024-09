Amigos de Maidê Mahl atualizam estado após atriz ser encontrada: ‘Instável’

Após passar três dias desaparecida, Maidê Mahl foi encontrada com vida em estado grave; amigos revelam detalhes sobre seu estado

Depois de passar três dias desaparecida, Maidê Mahl foi encontrada com vida, mas em estado grave, em um hotel na Vila Mariana, em São Paulo, na última quinta-feira, 5. Nas redes sociais, amigos que mobilizaram a campanha para encontrá-la compartilham detalhes sobre seu quadro de saúde e afirmam que ela ainda está instável, mas recebendo toda a ajuda necessária.

Em seu Instagram, Michelle Rodriguez revelou detalhes sobre o estado da amiga. Apesar dos ferimentos, ela afirmou que a modelo está recebendo assistência: “Encontramos a Maidê, ela estava num hotel e foi encontrada desacordada. Então agora a gente está aqui no hospital e ela está sendo atendida, Ela está no estado instável, mas está sendo acompanhada pelos médicos”, garantiu.

Ellen Mil Grau também compartilhou um relato sobre o estado da modelo e fez um alerta sobre depressão: “Maidê foi encontrada com vida, bem debilitada… Vamos mandar energias positivas e orações para que ela passe por essa barra. Por isso isso vou bater sempre na tecla: depressão é coisa séria! Vamos estar atentos e cuidar dos nossos!”, a influenciadora contou.

Adilon Harley Machado, médico e amigo pessoal da atriz, celebrou o reencontro com ela: “Nossa Maidê foi encontrada. A corrente coletiva de amor segue ativa. Já já ela estará encantando o mundo com sua existência e com sua vitalidade”, ele completou. Vale lembrar que ele chegou a fazer um desabafo sobre a saúde emocional da amiga, enquanto divulgava seu desaparecimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adilon Harley Machado (@psiquenasredes)

"A nossa amiga Maidê, que é uma brilhante atriz, uma modelo muito talentosa, vinha já há algum tempo passando por questões de saúde mental, super bem acompanhada com o pessoal do Hospital São Paulo, [pelo qual] a gente é muito grato, parece que teve um agravamento recentemente e desde segunda-feira a gente não tem informações sobre ela", declarou o médico.

"A gente está em contato com a polícia, polícia rodoviária, corpo de bombeiros, com tudo que a gente pode fazer. Mas agora, por favor, se você tiver alguma informação, ligue para os números que estão no feed [cartaz], ou mande uma mensagem em caixa alta dizendo: 'Eu tenho informação'. Eu conto com a ajuda e solidariedade de vocês. Não é algo fácil para ninguém passar", Adilon pediu ajuda na internet.

Maidê Mahl é encontrada com vida em hotel de São Paulo:

Nesta quinta-feira, 5, a atriz Maidê Mahl, de 23 anos, foi encontrada com vida. A artista estava desaparecida desde segunda-feira, 2. A famosa estava em um hotel no bairro Vila Mariana, localizado em São Paulo. A informação foi confirmada ao UOL pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa). Segundo relatos, ela estava lesões por todo o corpo e com a respiração fraca.