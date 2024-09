Numerologia revela personalidade do filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe

A pedido da CARAS Brasil, a taróloga Isabel Fogaça revela o que as cartas mostram sobre a personalidade de José Leonardo, que nasceu no último domingo, 8

Terceiro filho de Virginia Fonseca (25) e Zé Felipe (26), José Leonardo nasceu no último domingo, 8, e já se tornou um dos assuntos mais comentados da internet. Todo mundo quer saber do pequeno! A pedido da CARAS Brasil, a taróloga Isabel Fogaça revela o que as cartas mostram sobre a personalidade do neto do cantor Leonardo (61) e da jornalista Poliana Rocha (47), que já tem rede social com quase um milhão e meio de seguidores.

Isabel inicia explicando que José Leonardo é um número 7: “Ele nasceu no dia 8 de setembro. Na numerologia, ele é um 7. Soma-se a data completa de nascimento, com dia, mês e ano. No caso dele fica: 8 + 9 + 2 + 0 + 2 + 4: 25. Depois, soma-se o resultado chegando no resultado final : 2 + 5: 7”.

De acordo com a taróloga, o número sete é muito forte na numerologia, pois é o número da perfeição. “O sete é perfeito dentro da Cabala. Temos vários exemplos de perfeição no mundo: são sete cores do arco íris, sete notas musicais, sete linhas da Umbanda, Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou, são sete dias da semana”, informa.

Ainda segundo a especialista, José Leonardo terá o perfil de uma pessoa cautelosa, organizada e terá uma intuição forte. “Ele é um sete, terá o perfil de uma pessoa cautelosa, organizada com tendência ao perfeccionismo. Desde cedo, ele vai precisar cuidar da espiritualidade, pois terá uma intuição muito forte e, mesmo que tenha nascido em uma família de grande exposição, o perfil do 7 normalmente é um perfil introspectivo e reservado”, conclui.

NASCIMENTO DE JOSÉ LEONARDO

A assessoria de imprensa da influenciadora digital, apresentadora e empresária Virginia Fonseca informou que José Leonardo nasceu às 17h, de parto cesária, em um hospital de Goiânia, com 49,5 centímetros e pesando 3.590 kg. O nome do bebê é uma homenagem ao avô da criança, o cantor Leonardo. O José é um tributo ao pai.

O caçula é irmão de Maria Alice (3) e Maria Flor (1), conhecidas nas redes como "Marias" pela forma como são chamadas pelos papais corujas. "Sou só gratidão, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos!. Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre! Te amamos, Zé Leonardo! Você é lindo e sua família está feliz demais com sua chegada, meu amor", escreveu Virginia, no Instagram.

Ela e Zé Felipe estão juntos há cerca de quatro anos e somam quase 76 milhões de seguidores apenas no Instagram. Já Maria Alice e Maria Flor têm mais de 7 milhões em uma conta administrada pelos pais.