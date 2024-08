Numerologia revela o que está por trás do sucesso do nome Silvio Santos; confira

A pedido da CARAS Brasil, a taróloga Isabel Fogaça explica a relação da numerologia do nome com o sucesso de Silvio Santos, que morreu aos 93 anos, no sábado, 17

Senor Abravanel era conhecido no Brasil todo como Silvio Santos. Em um de seus programas, o apresentador e empresário, que morreu aos 93 anos, no último sábado 17, explicou a origem de seu nome artístico. De acordo com ele, a própria mãe, a turca Rebecca, costumava chamá-lo de Silvio. Já o sobrenome Santos, foi ele mesmo quem escolheu. "Porque todos os santos ajudam", dizia. E assim se tornou o nome inestimável da televisão brasileira e da história do País.

A CARAS Brasil conversou com a taróloga Isabel Fogaça, que explica que a numerologia dos nomes é uma ciência esotérica que pode revelar muito sobre uma pessoa. A partir dos números, de acordo com ela, é possível entender características e personalidades do indivíduo. Ela, então, informa que tanto o nome Senor Abravanel, quanto o nome artístico Silvio Santos são extremamente positivos e de sucesso.

“Senor Abravanel resulta num número de expressão 3. Detalhismo, organização, facilidade em criar coisas, espírito metódico. Um exemplo simples é o triângulo que tem três lados exatamente iguais. É um número muito positivo em relação à comunicação assertiva, expressão artística, sendo características naturais que ele carregava desde pequeno”, destaca.

“Já o nome Silvio Santos resulta num número de expressão 8: perfeccionismo, disciplina, intuição e realizações grandiosas. É o número do ‘Domínio do Universo’, já que o 8 na horizontal é o símbolo do infinito. Para este número, o céu é o limite!”, emenda.

Um outro fator interessante na numerologia, de acordo com a taróloga, é que Silvio nasceu no portal 12/12. Ela explica que o número 12 simboliza a veia artística, a elevação, a criatividade e o talento. A soma da data de nascimento 12/12/1930, resulta no número 1. (1+2+1+2+1+9+3+0: 19: 1+9: 10: 1). "O número 1 simboliza a liderança nata, o número mestre. De fato, ele construiu um império por meio de suas próprias ideias, convicções, liderança, organização e criatividade”, conclui.

MAIS CURIOSIDADES

O nome de batismo Senor Abravanel tem origem judaica. O apresentador era o primogênito de um casal de imigrantes judeus da região da Grécia, mas cujos antepassados viveram na região da Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha.

Em um de seus programas, ele explicou a origem do nome. De acordo com o comunicador, Senor era descendente de Dom Isaac Abravanel, judeu responsável pelas finanças de Portugal e da Espanha, no século XV. “O homem que me deu origem consertou as finanças de Portugal, depois foi chamado pelos reis católicos, Isabel e Fernando, para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Depois, quando chegou a inquisição, os reis católicos disseram 'você fica e o povo judeu vai'. Ele disse, 'não, o povo judeu vai e eu vou junto'", disse Silvio, visivelmente emocionado.

"E foi para Salônica, na Grécia. De lá, então, meu pai, meu avô, tiveram o título Senor Dom Abravanel. Aqui no Brasil não existe Dom. o título que meus antepassados ganharam no ano de 1400 e 90 e quantos. O dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América, então disseram para o meu pai que 'Dom é frescura' e ele colocou Senor, Senor quer dizer Dom Abravanel”, completou o eterno Dono do Baú.