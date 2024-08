Nome diferentão do pai de medalhista Bia Souza chama atenção e fãs brincam: 'Semi-deusa'

O nome do pai de Bia Souza, o mesmo de um deus grego, fez com que brasileiros exaltassem ainda mais a força da medalhista de ouro

Nesta sexta-feira (2), Bia Souza foi exaltada pelos brasileiros após conquistar a primeira medalha de ouro do país, nas Olimpíadas de 2024. Além disso, os internautas brasileiros se divertiram com a fantasia de que a judoca brasileira seria uma "semi-deusa" depois do nome diferentão do pai dela ser revelado pela imprensa: Poseidon, como o deus grego dos mares e rios.

"O pai dela se chama Poseidon, ela ser campeã olímpica... Agora tudo faz sentido! Bia é uma semi-deusa", brincou uma usuária do X. "O nome do pai da Bia é Poseidon. Claro que para trazer nosso ouro tinha que ser uma semi-deusa olimpiana", celebrou o outro.

O título atribuído a Bia se refere à forma usada por diversas vertentes mitológicas de falar sobre filhos de humanos com divindades. Vale lembras, que as Olimpíadas se iniciaram na Grécia Antiga como uma forma de cultuar os deuses do Olímpo, parte da mitologia grega. Para além das atividades físicas, a cerimônia também servia como uma homenagem às dividades.

O nome do pai da Beatriz Souza é POSEIDON



SENHOR POSEIDON



Meu Deus do céu não tinha como isso dar errado!

pic.twitter.com/fuDZsvPgPU — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) August 2, 2024

Bia venceu o ouro olímpico na categoria "acima de 78 kg" no judô. A atleta derrotou a judoca israelense Raz Hershko. Emocionada, ela dedicou a vitória à avó: "Pai, eu consegui! Deu certo, mãe. Eu consegui! Se eu consegui, foi pela vó. É pra vó, mãe. Eu amo vocês mais que tudo Obrigada".

Além da vitória, a jovem está entre as melhores lutadoras do mundo,ocupando a quinta posição no ranking mundial.

Bia sofreu perda familiar

Em junho deste ano, pouco antes de competir pelo Brasil nos Jogos de Paris, a jovem perdeu a avó. Em entrevista ao G1, a mãe da judoca, Solange Rodrigues, que acompanhou a vitória da filha de forma remota, contou que o momento foi difícil para a jovem e celebrou: “Feliz por ela estar lá vivendo esse momento nas Olimpíadas”.