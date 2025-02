Ex-dupla sertaneja, Simone Mendes esclarece relação com a irmã, Simaria

A cantora Simone Mendes revela novos detalhes sobre a relação com a irmã, Simaria Mendes, em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo, 2

A cantora Simone Mendes, de 40 anos, deu novos detalhes sobre a convivência com a irmã, Simaria Mendes, com quem formava uma dupla sertaneja, que emergiu o sucesso das artistas no cenário musical brasileiro. Em 2022, as duas enfrentaram uma série de desentendimentos que ocasionaram o rompimento profissional delas. Agora, em carreira solo, a dona do hit Erro Gostoso expõe a sua vida pessoal, e também, os desafios da nova fase artística.

“Graças a Deus, está tudo bem. Minha irmã é minha irmã, eu amo ela, é sempre bom estar pertinho dela. Ela está sempre na minha casa, nossos filhos se amam, brincando e se divertindo. A gente almoça junto, faz churrasco, se diverte e dá risada”, contou em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibida na noite deste domingo, 2.

Simone ainda diz que relação mudou após as duas passaram a não trabalhar mais juntas, já que em “sociedade de empresa” as ideias divergem entre os profissionais; algo que aconteceu entre as duas.

O que aconteceu?

Em maio de 2022 um áudio vazado expôs uma discussão das irmãs nos bastidores do Programa do Ratinho, do SBT. No áudio, Simone sugeria que Simaria, que estava rouca, evitasse cantar para não comprometer a performance. Mas Simaria respondeu que desejava se apresentar mesmo assim.

Após vários conflitos, as irmãs anunciaram oficialmente o fim da dupla em agosto de 2022 e seguiram carreiras solo.

Simone Mendes esclarece sobre volta da dupla com Simaria

Recentemente, a cantora Simone Mendes comentou em entrevista ao BNews sobre a possibilidade de voltar a cantar com sua irmã, Simaria Mendes, após o rompimento da dupla em agosto de 2022. Questionada sobre um possível retorno em 2025, a sertaneja falou sobre o momento atual de sua carreira e os novos rumos que tem seguido desde a separação da dupla. Confira!

