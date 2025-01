No BBB 25, Gracyanne Barbosa se desculpa com escola de samba

Após ser confirmada no Big Brother Brasil 25, Gracyanne Barbosa escreveu uma carta aberta para a escola de samba Camisa Verde e Branco

Na última quinta-feira, 9, Gracyanne Barbosa foi confirmada no grupo Camarote do Big Brother Brasil 25, que estreia no dia 13 de janeiro na Rede Globo. A musa fitness participará do reality show ao lado da irmã Giovanna.

Nesta sexta-feira, 10, foi publicado no perfil de Gracyanne no Instagram uma carta aberta que ela escrever para a escola de samba Camisa Verde e Branco, em que é madrinha de bateria. Dependendo do desempenho de Gracy no jogo, ela pode desfalcar a agremiação no Carnaval deste ano.

"Como todos sabem, fui convidada, em segredo, para participar do BBB25. Desde o primeiro momento, pensei muito na escola. Afinal, venho contando os dias para estar com vocês no Anhembi. Não sei o que vai acontecer na casa nos próximos meses e, principalmente, quando vamos poder sambar juntos novamente, mas quero que saibam que o Camisa Verde e Branco segue comigo em pensamento e no coração, como uma família que sempre me acolheu com tanto amor", começou ela.

Em seguida, ela se desculpou com a escola. "Perto ou longe, sempre vou torcer e vibrar pela nossa escola, que tem uma história rica e um futuro brilhante pela frente. Agradeço imensamente por todo o carinho e conto com a torcida de vocês. Espero poder também representá-los dentro do jogo. Perdoem a minha ausência nos próximos compromissos da escola, já que estarei nesse outro desafio. Não vejo a hora de estar com vocês pessoalmente novamente".

Medo

Mãe da musa fitness Gracyanne Barbosa, Ledir está preocupada com um detalhe do confinamento da filha no BBB 25, da Globo. A famosa está no elenco do reality show ao lado da irmã, Giovanna Jacobina, e as duas já estão isoladas no hotel, prontas para entrarem na casa mais vigiada do Brasil.

Com isso, a mãe de Gracyanne confessou que teme que a filha passe mal no programa. “Minha maior preocupação é ela passar mal, e ela vai passar. Ela nunca ficou sem ovos, sem batata-doce e o corpo desacostuma, né?”, disse ela na coluna Mariana Morais, do site Correio Braziliense.

A preocupação dela é sobre o cardápio que Gracyanne vai encontrar no Big Brother Brasil. Na vida real, a musa fitness está acostumada a comer 40 ovos por dia. A dieta dela é composta apenas por ovos e batata-doce há muitos anos. Ela costuma levar sua marmita para todos os lugares, já que não come nenhum outro alimento. Agora, no BBB, a morena corre o risco de enfrentar a xepa, na qual os alimentos são limitados, e também não deverá ter acesso a 40 ovos quando estiver no Vip.

Leia também: Gracyanne Barbosa no BBB 25 gera dúvidas sobre rotina regrada do fisiculturismo