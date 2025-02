Nicole Louise revela arrependimento por participar de reality show da Globo

Nicole Louise, ex-participante do Estrela da Casa, revela arrependimento e frustração com a experiência no reality: "Emocionalmente, mexe muito"

A cantora Nicole Louise, que participou da primeira temporada do Estrela da Casa, na Globo, revelou que sua experiência no programa não atendeu às expectativas. Em uma entrevista ao Gringa Cast, ela admitiu que se arrependeu da participação e destacou os desafios emocionais que enfrentou durante a competição.

“Quando a gente entra no programa, antes mesmo de entrar, cria uma expectativa muito grande. A Katy Perry foi lá!”, comentou a cantora, e completou: “A gente começa a elevar as emoções, imaginando o que pode acontecer. Ficávamos nos perguntando: ‘Quantos seguidores vamos ganhar? Talvez mais 1 milhão!’. Esse retorno era algo muito esperado.”

No entanto, a realidade foi diferente. “Emocionalmente, mexe muito. Muitas pessoas saíram bem machucadas, porque esperavam que suas vidas mudassem. Alguns foram valorizados, principalmente os finalistas, mas quem não chegou até o fim sofreu, voltou para uma realidade difícil e acabou fora dos holofotes.”

Diante dessa experiência, Nicole afirmou que não repetiria a vivência em realities. “Eu não iria novamente, mesmo que o retorno fosse maior. Por exemplo, um Big Brother Brasil poderia trazer mais visibilidade, mas não voltaria porque sei como fiquei emocionalmente”, declarou.

Participante desabafa sobre fase difícil

A cantora Thália, que participou do reality show Estrela da Casa, da Globo, usou as redes sociais no último domingo, 19, para fazer um desabafo. Em um vídeo compartilhado no Instagram, a artista caiu no choro ao relatar as dificuldades que tem enfrentado após sua participação no programa.

Na publicação, ela se desculpa por estar ausente das redes sociais. "Queria ser sincera com vocês. Participar do Estrela da Casa foi uma grande oportunidade. E os frutos que colhi, com certeza, são vocês, que me acompanham apesar de tudo. Não tenho entregue conteúdo para vocês, que gostam do meu trabalho. Mas, infelizmente, tenho passado por momentos difíceis", iniciou.

