Nicole Bahls fala sobre cabeçada que levou de 'Ana Castela': 'Tive hematomas'

Nicole Bahls revela seu estado de saúde após levar cabeçada de 'Ana Castela'. Em entrevista à CARAS Brasil, ex-panicat afirma que teve hematomas

Nicole Bahls é dona de uma fazenda repleta de animais com nomes de famosos, localizada em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nesta semana, a influenciadora digital foi surpreendida ao levar uma cabeçada da vaca "Ana Castela". A ex-panicat teve hematomas provocados pelo ataque do animal. Em entrevista à CARAS Brasil, ela diz que não precisou de atendimento médico para tratar as marcas. A estrela também revela contar com orientações de profissionais para cuidar dos bichinhos. "Não procurei médico, foram apenas hematomas leves. Estou sempre recebendo orientações pelo direct e recebemos mensagens de profissionais tentando me orientar no tratamento dos meus bichinhos. Isso me dá ainda mais vontade de compartilhar meu dia a dia e mostrar aos meus seguidores que os animais têm alma e merecem ser amados e muito bem tratados", afirma. Mesmo com dicas de seguidores da área Veterinária, a apresentadora conta que os animais de fazenda recebem regularmente atendimentos de especialistas e têm toda a estrutura necessário para o desenvolvimento.

"Eu conto com a ajuda de dois colaboradores no dia a dia e de veterinários quando necessário, porque às vezes preciso sair para trabalhar ou viajar e me preocupo muito com a alimentação e higiene deles", conta a ex-Fazenda.

A vida no campo de Nicole Bahls é mostrada em formato de reality show no canal Casa Bahls do YouTube. Por lá, a estrela destaca cuidados com os animais que são batizados com nomes de famosos e compartilha vida longe dos compromissos profissionais.

ASSISTA AO MOMENTO EM QUE "ANA CASTELA" ATACA NICOLE BAHLS: