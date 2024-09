Mãe de Nicolas Prattes abre álbum de fotos com Sabrina Sato e Zoe: ‘Família’

Mãe de Nicolas Prattes, Giselle Prattes encanta ao compartilhar álbum de fotos de momentos especiais com Sabrina Sato e Zoe

Se depender da sogra, Sabrina Sato já é considerada parte da família! Na última segunda-feira, 2, Giselle Prattes, mãe de Nicolas Prattes, encantou seus seguidores ao publicar um álbum de fotos com a nora e a enteada do filho, a pequena Zoe, fruto de um antigo relacionamento com Duda Nagle. Em suas redes sociais, ela destacou o vínculo, o amor e a harmonia em sua família.

Através de seu perfil no Instagram, Giselle compartilhou cliques recentes de momentos especiais. Na capa do álbum de fotos, ela escolheu um registro em que seu filho aparece sorridente posando com a namorada, Sabrina, e com a enteada, Zoe, em seu colo. Em seguida, a artista incluiu um vídeo fofo do filho fazendo a pequena dormir.

Para completar a sequência, Giselle acrescentou fotos e vídeos dos bastidores de seu trabalho, encontro com amigas e peças de teatro. Na legenda, ela falou sobre os momentos especiais: “Um Dump com imagens fortes de amor. Amor pela vida, pela família, pelo trabalho, pelos encontros, pela amizade… que Setembro seja incrível!”, escreveu.

“A vida acontece nos detalhes, no dia a dia, no improviso, nos problemas do cotidiano. Que saibamos ser felizes com o tempo que temos juntos! Sou muito grata por todos vocês que estão na minha vida. Muito feliz e grata”, Giselle completou a legenda e ganhou declarações especiais de familiares nos comentários da publicação.

“Muito maravilhosa, Gi Prattes! Obrigada por tanto carinho e amor”, Sabrina escreveu. “Te amo tanto”, Nicolas se declarou. "Muito obrigada pela atenção e carinho com a Sabrina e Zoe!!! Eternamente grata por tudo”, Kika Sato Rahal, mãe da apresentadora, também aproveitou para se declarar nos comentários do post de Giselle.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giselle De Prattes (@giprattes)

Vale lembrar que Giselle também é atriz e compartilhou que segue focada em sua carreira nas telinhas, cinema e teatro. Inclusive, a carreira artística dela começou bem cedo, quando ela tinha apenas sete anos de idade e entrou para uma escola de teatro. Aos 18 anos, estreou como a 'Garota do Zodíaco' do programa Planeta Xuxa, e chegou a ser uma paquita.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giselle De Prattes (@giprattes)

Mãe de Nicolas Prattes dá sua opinião sobre o namoro com Sabrina Sato

Quando começaram os rumores sobre o namoro de Nicolas Prattes com Sabrina Sato, foi apontado que a mãe do ator estava feliz da vida com a novidade. Agora, Giselle Prattes rompeu o silêncio e compartilhou sua opinião sobre o relacionamento do filho, além de detalhar a convivência com a nora em uma entrevista para a revista Quem.

Giselle, que se tornou mãe quando ainda era adolescente e tem só quatro meses a mais que Sabrina, destacou que nunca se preocupou com a diferença de idade. Durante a conversa, ela confirmou que aprovou o relacionamento do filho assim que soube: "Minha primeira reação foi de alegria”, a artista iniciou seu relato sobre o romance.