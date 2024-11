Nicolas Prattes exibe momento de carinho com Zoe durante videochamada

Que amor! O ator Nicolas Prattes protagonizou um momento carinhoso com a filha de Sabrina Sato, Zoe, e exibiu o registro nas redes sociais; confira

Alerta fofura! Nesta sexta-feira, 15, o ator Nicolas Prattes protagonizou um momento carinhoso na companhia de Zoe nas redes sociais. Fruto do antigo relacionamento de Sabrina Sato e Duda Nagle, a pequena participou de uma videochamada com o intérprete de Rudá, na novela Mania de Você.

Durante a conversa, os dois fizeram um coração com as mãos, evidenciando o carinho que um tem pelo outro. Nos Stories do Instagram, Sabrina escolheu a música "Tá escrito", de Caetano Veloso, para agraciar o momento.

Ainda falando sobre a pequena, mais cedo, a mamãe coruja Sabrina Sato compartilhou com os seguidores um um desenho que Zoe está criando para a sua própria festa de aniversário. "Zoe acordou cedo hoje e está desenhando o vestido do aniversário dela.", explicou a apresentadora.

Nicolas Prattes participa de rotina da filha de Sabrina Sato

O ator Nicolas Prattes compartilhou mais um momento ao lado da filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, a pequena Zoe, de 5 anos. Noivo da apresentadora e esperando o primeiro bebê com ela, o famoso postou, no último dia 29, que acompanhou a ida da menina para a escola.

No carro, a ex-BBB apareceu fazendo um penteado na herdeira e o intérprete de Rudá, da novela das nove, Mania De Você, admirou o carinho e cuidado que a amada tem com a filha. Nicolas Prattes então falou sobre a importância dessas atenções no dia a dia da criança.

"Os pequenos momentos que forma o caráter", refletiu o global ao gravar a noiva arrumando cabelo de sua enteada no caminho para o colégio.

No último final de semana, Zoe ficou na casa de Duda Nagle e o ator fez uma ligação de vídeo para a filha ver Sabrina Sato e Nicolas Prattes também participou do momento.