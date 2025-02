Neymar Jr. pede silêncio aos torcedores e motivo viraliza

O jogador de futebol Neymar Jr. faz gesto para pedir silêncio aos fãs que o ovacionavam na saída da Vila Belmiro nesta sexta-feira, 31

O jogador de futebol Neymar Jr., de 32 anos, está de volta ao Santos após rescindir o contrato com o time AI-Hilal, da Arábia Saudita. Nesta sexta-feira, 31, o atleta se apresentou ao público na Vila Belmiro, em Santos, e foi ovacionado por mais de 12 mil torcedores presentes no estádio. No entanto, ao sair do local e se deparar com um grupo de fãs gritando por seu nome, o futebolista fez um gesto para pedir silêncio aos admiradores.

Isso porque Neymar, que é pai de Helena, de seis meses, fruto do envolvimento com Amanda Kimberlly, e Mavie, de um ano, do relacionamento com a atual, Bruna Biancardi, fez um gesto para indicar que as crianças estavam dormindo no momento. Ele também é pai de Davi Luca, de sete anos, do relacionamento com Carol Dantas, e está à espera Mel, do romance com a atual.

Confira, abaixo, o momento:

o neymar pedindo pra não fazer barulho pq a mavie tava dormindo kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/0WCfVNBxTF — jun ˢᶠᶜ (@alboransen) February 1, 2025

De volta ao Santos

Neymar se apresentou sob chuva a uma multidão de santistas na Vila Belmiro nesta sexta-feira, 31. Após assinar o contrato no centro de treinamento, o novo camisa 10 subiu ao palco, fez um discurso breve para os torcedores e chutou algumas bolas em direção às arquibancadas.

O futebolista chegou ao CT de helicóptero por volta das 17h. Conheceu os novos colegas, o técnico Pedro Caixinha e se encontrou com o presidente Marcelo Teixeira para assinar contrato curto, de cinco meses, até 30 de junho. Confira!

