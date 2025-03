Após despedida no carnaval, Paolla Oliveira faz forte discurso no Dia da Mulher

A atriz Paolla Oliveira cita os comentários negativos que recebe sobre o seu corpo e, em meio a prints, homenageia mulheres notáveis ao longo dos anos

A atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, decidiu fazer um forte discurso em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado, 8. Por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a famosa se abriu sobre questões de gênero e incluiu imagens de seu último carnaval como rainha de bateria da Grande Rio, além de prints de matéria sobre o tema .

"Um dia do ano para lembrar, 364 para lutar por respeito. Ser mulher não é um convite, uma permissão. Mas, para eles, parece ser. Enquanto nos parabenizam hoje, amanhã continuam nos reduzindo a um corpo. Todo dia, em qualquer lugar. Na rua, no trabalho, no Carnaval, na internet... na nossa cara", começou ela, que frequentemente é alvo de comentários sobre seu corpo.

E falou sobre a importância da união feminina. "Mesmo assim, seguimos, porque parar nunca foi uma opção. Mas se estamos aqui, hoje, falando, existindo, resistindo, é porque mesmo na queda sempre houve mãos estendidas", disse.

Além disso, Paolla incluiu imagens de mulheres notáveis para ilustrar a luta ao longo dos anos.

"O peso que você sente nos ombros, tantas de nós já carregamos. O medo que paralisa já atravessou tantas antes da gente. A raiva que queima no peito já incediou outras. A dúvida, o silêncio forçado, a sensação de não ser ouvida... não são estranhos à nenhuma de nós. Você não caminha sozinha. Seguimos, até que não seja mais preciso", concluiu.

Já na legenda da publicação, ela enfatizou: "Parar de lutar nunca foi uma opção, então vamos seguir juntas! Feliz dia, mulheres", escreveu.

