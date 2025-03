Talitha Morete confessa sobre pressão: 'Só a gente sabe a dor e a delícia que é ser mulher'

Talitha Morete (40) já foi cobrada pela sociedade sobre ser mãe. Apresentadora do É De Casa, ela está solteira e não tem pressa para viver a maternidade, o que neste Dia Internacional das Mulheres é reforçado em entrevista à CARAS Brasil.

"Confesso que já me senti muito pressionada, às vezes ainda me sinto, mas já entendi que não depende só de mim. Ser mulher já tem um peso muito forte, não quero ter mais essa cobrança. Acredito que tudo acontece na hora certa, pois Deus sempre prepara o melhor para a gente. Se isso não aconteceu até agora é porque não era para acontecer", desabafa.

A estrela global conta que inevitavelmente e diariamente as mulheres são alvos de questionamentos não só sobre a maternidade, como diferentes temas íntimos. Apesar de todo o comportamento social, ela afirma ser firme e determinada no seu posicionamento.

"Eu acho péssimo e pesado quando a sociedade impõe que você tem que ter, fazer, ser o que eles querem que você seja. Hoje não faço nada para agradar ou impressionar alguém. Faço por mim, para mim, baseado no que eu tenho vontade. E estou muito feliz e orgulhosa das minhas escolhas até aqui", conta.

Apesar de ainda não ser mãe, Morete congelou os óvulos ainda em 2020, quando tinha 35 anos. Ela conta que a atitude foi tomada em um episódio decisivo na sua vida, o que atualmente ela encara como uma pressão.

"Fui a uma ginecologista e ela disse: é agora ou nunca. Aquilo me marcou muito. Resultado: congelei em plena pandemia. E eu me senti pressionada naquele momento a fazer. É sobre essa cobrança que eu falei no início da entrevista. Sobre não ter que nada e lidar numa boa com isso, porque vão cobrar de qualquer jeito. Quem não tem filho é cobrado. Quem não se casou, também. Quem já teve um filho, cobram um irmãozinho. Se você decide se separar porque não está feliz, vão te criticar. Se namora um seguido do outro, não serve para casar. Se fica solteira, tem algum problema. Não é fácil ser mulher. Mas o importante é lidar bem com as nossas escolhas e eu estou feliz com as minhas. E só a gente sabe a dor e a delícia que é ser mulher", confessa.

Independente e bem-sucedida, a apresentadora conta que lida bem com o dinheiro. A educação financeira é presente na sua vida desde a infância, o que a permitiu ter uma mente segura e uma boa relação com a moeda.

"Sempre trabalhei e ganhei meu próprio dinheiro desde pequena. Comecei a trabalhar como modelo aos 6 anos de idade. Desde muito cedo, eu já tinha essa vontade de juntar meu dinheirinho, sabe? Eu nunca fui muito consumista, gosto de ter uma estabilidade financeira, e penso no futuro. Mas é claro que eu aproveito a vida, viajo quando tenho férias, mas eu procuro investir para o dinheiro trabalhar por mim também. Educação financeira é um assunto que precisa ser falado, principalmente nas escolas. É preciso saber lidar com o dinheiro, se puder guardar e investir, saber como fazer… Entender sobre consumo, crédito, juros… Esse conhecimento é e poderia ser muito útil na vida das pessoas", finaliza a famosa.

