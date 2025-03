A cantora sertaneja Maiara, da dupla com a irmã gêmea Maraisa, também foi homenageada pelo namorado, Matheus Gabriel, no Dia Internacional da Mulher

Neste sábado, 8, a cantora sertaneja Maiara, da dupla com a irmã gêmea Maraisa, compartilhou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, uma foto beijando o namorado, o cantor Matheus Gabriel, com quem reatou neste carnaval .

Ela ainda publicou uma foto do buquê de flores e um cartão que recebeu do amado no Dia Internacional da Mulher. Além disso, a artista mostrou a nova foto de tela de seu celular ao lado de Matheus.

“Nada é mais forte do que uma mulher que se reconstruiu. Você é corajosa, guerreira, inteligente, virtuosa e a sua beleza é surreal. Feliz dia da mulher mais incrível que conheço. Amo você”, dizia o bilhete acompanhado das flores.

Na imagem, a cantora respondeu a declaração do amado com “Te amo”. E por fim, postou uma foto beijando o artista. Confira:

Maiara recebe homenagem de Matheus Gabriel no Dia Internacional da Mulher - Foto: Reprodução/Instagram

Maiara posta foto beijando Matheus Gabriel - Foto: Reprodução/Instagram

Reconciliação



Maiara e Matheus Gabriel estão juntos novamente. Isso porque no último domingo, 2, a dupla da irmã gêmea Maraisa oficializou a volta do relacionamento dos dois com um beijão no amado durante uma apresentação em um trio elétrico em Acaraú, no Ceará.

Recentemente, o Portal LeoDias anunciou que a sertaneja estava solteira desde janeiro, quando confirmou o fim de seu relacionamento com o empresário Mohamed Nassar. Eles assumiram o namoro no final de 2024, logo após mais uma separação entre Maiara e Matheus Gabriel. Confira!

