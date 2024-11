Neymar Jr. ou Rafaella? Neymar Pai expõe quem dá mais trabalho: 'Te contar'

O empresário Neymar da Silva Santos, pai do craque Neymar Jr e da influenciadora Rafaella Santos, abriu o jogo sobre sua relação com os filhos

O empresário Neymar da Silva Santos, pai do craque Neymar Jr e da influenciadora Rafaella Santos, abriu o jogo sobre sua relação com os filhos. Durante uma entrevista recente ao podcast Round Cast, ele surpreendeu ao revelar qual dos dois dá mais trabalho.

"Sou bem realizado. Meus filhos são uma bênção. Deus me deu um presente muito grande. Muita gente diz: 'Seus filhos são abençoados'. Eu respondo: 'Não, meus filhos são uma bênção. Não só para mim, mas para os amigos'. Tenho uma filha – e ela vai ouvir isso – que dá mais trabalho que meu filho. Olha, vou te contar (risos)", disse ele.

“Ainda bem que eu ajudo a cuidar dela”, reagiu o ex-jogador Falcão, apresentador do podcast. “Precisa ajudar mais”, devolveu Neymar Pai. Vale lembrar que Rafaella e Neymar são frutos do casamento de Neymar Pai com Nadine Gonçalves. Os dois se separaram em 2016, após 25 anos de união.

O que o pai de Neymar Jr disse sobre os rumores de aposentadoria do filho?

Ainda durante o papo, Neymar Pai falou sobre a possibilidade do filho, Neymar Jr, se aposentar dos campos de futebol. Ele contou que vê os rumores sobre o futuro do filho no esporte, e até revelou até quando o herdeiro deve ser um atleta de alta performance.

"Vai ser muito triste para mim. Em algum momento isso vai acontecer. Mas ainda temos três ou quatro anos de um Neymar de alta performance, que pode render muitas coisas para ele. Hoje o Neymar tem seu contrato [com o Al-Hilal] até junho de 2025. Eu vejo as especulações que ficam, e a gente começa a se prepara para isso", disse ele.

E completou: "Eu sei que o mercado está esperando ver como o Neymar vai voltar. E ele sempre volta melhor do que ele estava. Eu não tenho plano para o futuro. A gente fica se adequando para as coisas que vão acontecer. A gente precisa ver qual vai ser a vontade de Neymar. Mas a Arábia está deixando ele muito feliz lá. É um país que o protege".

