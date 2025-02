Neymar Jr. compartilha foto de tatuagem com frase motivacional

O jogador de futebol Neymar Jr. usou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, para compartilhar uma foto que destaca uma tatuagem na perna

O jogador de futebol Neymar Jr. usou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, para compartilhar registros de seu treino pelo Santos Futebol Clube. Entre os registros, ele exibiu uma foto que destaca uma tatuagem na perna com uma frase motivacional.

Na imagem, ele exibe a frase, tatuada na lateral da coxa, que diz: "As pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer". Ele também mostrou momentos de seu treino na Vila Belmiro, com a camisa 10, que foi do rei Pelé.

Tatuagem de Neymar - Foto: Reprodução/Instagram

Após compartilhar fotos do treino, o jogador se gravou em um momento ao lado de Mavie, de 1 ano, de seu relacionamento com Bruna Biancardi. A bebê surgiu toda estilosa com um look composto por cropped e calça e maquiando o pai. Segurando uma esponjinha, a menina passou o item no rosto do atleta, fingindo que estava passando maquiagem.

Interagindo com Mavie, Neymar foi conversando com ela e pediu para ela mostrar a roupa. "Cadê o look? Cadê o look da neném? Que linda", disse o famoso ao brincar com a garota. Veja como foi!

Bruna Biancardi revela desejo inusitado durante segunda gravidez

À espera de Mel, a namorada do jogador compartilhou um desejo de gravidez. Por meio de seus stories, ela mostrou que sentiu vontade de comer um pastel."Obrigada Mari Freire por matar a vontade do dia da Mel", escreveu ela na legenda da foto em que mostra o alimento em mãos.

E este não é o primeiro desejo de gravidez que Bruna Biancardi compartilha em suas redes sociais. Recentemente, ela contou que enquanto fazia as suas malas para retornar ao Brasil sentiu vontade de comer arroz com ovo e tomate. Em outro momento, surpreendeu o namorado ao comer 3 hambúrgueres.

