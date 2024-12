Ney Latorraca estreou no teatro em peça proibida pela Censura Federal

O ator Ney Latorraca, que faleceu hoje, 26, aos 80 anos, estreou no teatro com a peça Reportagem de Um Tempo Mau, proibida pela Censura Federal

O ator Ney Latorraca, que morreu nesta quinta-feira, 26, aos 80 anos, teve uma carreira repleta de papéis em grandes produções no audiovisual e no teatro brasileiro. Sua estreia nos palcos foi na peça Reportagem de Um Tempo Mau, de Plínio Marcos, que teve apenas uma apresentação após ser proibida pela Censura Federal.

Peça censurada

Antonio Ney Latorraca nasceu inserido no meio artístico, filho de cantores — um crooner e uma corista — que se apresentavam em cassinos, o jovem foi apadrinhado pelo ator Grande Otelo, um dos grandes nomes da arte brasileira.

Ainda pequeno, aos 6 anos, Ney fez uma participação em uma radionovela da época e, depois, começou a se aventurar no teatro estudantil. Sua primeira oportunidade profissional surgiu em 1965, quando ele foi aprovado no teste para a peça Reportagem de Um Tempo Mau, de Plínio Marcos.

Plínio, um dos autores mais premiados e censurados do Brasil, era conhecido por escrever narrativas que colocavam os personagens marginalizados, do submundo urbano, em foco — o que incluía também o linguajar. Em Reportagem de Um Tempo Mau, o autor desenvolveu uma dinâmica diferente, trazendo uma colagem de trechos de diversos autores.

Pela fama do dramaturgo, entretanto, a Censura Federal não se deixou levar pelas frases da Bíblia diluídas na obra, e proibiu a encanação após a primeira e única apresentação do texto, que aconteceu no Teatro de Arena, em São Paulo.

Luta contra o câncer

O artista estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, na Gávea, bairro nobre do Rio de Janeiro, onde tratava de um câncer de próstata. O falecimento, segundo as informações divulgadas, foi em decorrência de uma sepse pulmonar.

Ney estreou na Globo em 1975, descobriu o câncer em 2019 e chegou a ser operado, retirando a próstata. Ele era casado com o ator Edi Botelho, com quem estava há 30 anos junto.

