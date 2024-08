Neta de Silvio Santos faz postagem reflexiva após dias da partida do avô

Após alguns dias do falecimento do avô, neta de Silvio Santos, filha de Silvia Abravanel, faz post reflexivo em sua rede social

A neta de Silvio Santos, Amanda Abravanel, fez uma postagem reflexiva logo ao acordar nesta quinta-feira, 22. Dias após o falecimento do avô, a herdeira mais nova de Silvia Abravanel compartilhou um frase de fé e otimismo.

Tirando a foto da casa ainda com as luzes apagadas e só exibindo a luz entrando pela janela, a jovem, que foi a primeira neta do dono do baú a se formar na escola que ele tanto queria, mostrou que está se apoiando em deus no momento de dor da família.

"Que Deus esteja sempre a frente", escreveu Amanda Abravanel que, logo ao saber da morte do avô, fez uma postagem na rede social relembrando fotos ao lado dele e fazendo uma declaração sobre o quanto o amava.

Em um texto emocionante, ela falou sobre a dor da partida e a importância dele em sua vida. "Vô, nunca imaginei perder o senhor assim, pedi tanto mais tanto ao senhor meu Deus para que você pudesse ficar bem , mas sei que nem sempre as coisas são como nos planejamos mas sim como os planejamentos de Deus!! O senhor descansou, em paz e tranquilo!! Tenho certeza que viveu a vida como deveria ser vivida!!", disse ela.

É bom lembrar que Silvio Santos era religioso e não escondia isso na TV. Em um de seus programas ele disse: "Engraçado, tem gente que tem sorte. As pessoas às vezes me dizem: 'Silvio Santos, você tem sorte, você foi abençoado por Deus!'. Não fui abençoado por Deus, eu fui beijado e abraçado", disse o dono do SBT em seu programa.

Enterro de Silvio Santos aconteceu para amigos e familiares

Seguindo o pedido de Silvio Santos, a família realizou o enterro do comunicador no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, no domingo, 18. Após uma cerimônia judaica, o corpo foi levado na companhia de um rabino para o sepultamento.

O momento do último adeus foi restrito somente para pessoas bem próximas e os fãs puderam fazer homenagens na porta do cemitério. A escolha do último adeus ser feita dessa maneira foi feita pelo próprio dono do baú ainda em vida.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

A morte de Silvio Santos foi anunciada no sábado, 17, pela rede social do SBT. A causa do falecimento, segundo um boletim médico do hospital broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.