Narcisa Tamborindeguy revela curiosidades de sua vida pessoal

A socialite Narcisa Tamborindeguy divertiu os internautas ao revelar diversas curiosidades sobre sua vida pessoal no Twitter

Narcisa Tamborindeeguy é, de fato, uma pessoa icônica e está sempre divertindo os internautas nas redes sociais. No X, antigo Twitter, um usuário se mostrou curioso com diversos aspectos da vida pessoal da socialite.

As perguntas giraram em torno de laudo médico, origem da fortuna, uso de drogas, entre outros assuntos. "A Narcisa é meu Império Romano. Eu sempre me pergunto se ela tem laudo, quanta droga consumiu, ela é sempre assim, quem mora com ela, será que ela lava o cabelo em casa, de onde vem a fortuna, de quanto exatamente é essa fortuna, quantos funcionários ela tem, por que se mudou de Copa", escreveu o internauta.

Bem-humorada, Narcisa fez questão de responder a boa parte das perguntas de uma forma bem direta. "1) Sim. 2) Não sei mais. 3) Sempre não, pior. 4) Moro sozinha. 5) Lavo na Smell. 6) Eu trabalho e muito", disse ela.

Tropeço

Em suas redes sociais, Narcisa Tamborindeguy sempre compartilha diversos momentos de sua rotina e está sempre divertindo os internautas. A socialite compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece no seu apartamento luxuoso no Rio de Janeiro.

Narcisa começou agradecendo Pedro Bial por ter participado do novo episódio do programa Conversa Com Bial. "Imperdível. Muito obrigada ao roteirista e ao grande intelectual e inteligente Pedro Bial", afirmou ela. Em seguida, a famosa tropeçou e se segurou em um sofá para não cair no chão. "Opa, quase caio", disse ela.

Ela estava usando um sapato que é uma colaboração da grife italiana Balenciaga com a americana Crocs, e que tem 11 centímetro de altura. No site oficial da marca, o modelo está à venda por U$1,190, o equivalente a cerca de R$6,5 mil. "Aiii que tombo", escreveu ela na legenda da publicação, mostrando que levou a situação com bom-humor.

Os internautas se divertiram com o momento. "Ai, que tropeço! Ai, que obstáculo", escreveu um. "Mulher, sai de perto dessa janela. Principalmente com esse calçado peculiar", brincou outra.