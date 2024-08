Narcisa Tamborindeguy tropeça e diverte a web: 'Ai que tombo'

Narcisa Tamborindeguy publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece em seu apartamento, porém a socialite tropeçou e divertiu muito a web

Em suas redes sociais, Narcisa Tamborindeguy sempre compartilha diversos momentos de sua rotina e está sempre divertindo os internautas. Nesta quarta-feira, 14, a socialite compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece no seu apartamento luxuoso no Rio de Janeiro.

Narcisa começou agradecendo Pedro Bial por ter participado do novo episódio do programa Conversa Com Bial. "Imperdível. Muito obrigada ao roteirista e ao grande intelectual e inteligente Pedro Bial", afirmou ela. Em seguida, a famosa tropeçou e se segurou em um sofá para não cair no chão. "Opa, quase caio", disse ela.

Ela estava usando um sapato que é uma colaboração da grife italiana Balenciaga com a americana Crocs, e que tem 11 centímetro de altura. No site oficial da marca, o modelo está à venda por U$1,190, o equivalente a cerca de R$6,5 mil. "Aiii que tombo", escreveu ela na legenda da publicação, mostrando que levou a situação com bom-humor.

Os internautas se divertiram com o momento. "Ai, que tropeço! Ai, que obstáculo", escreveu um. "Mulher, sai de perto dessa janela. Principalmente com esse calçado peculiar", brincou outra.

Narcisa explica o motivo de ter parado de beber

A socialite Narcisa Tamborindeguy falou sobre sua relação com a bebida alcoólica e explicou porque resolveu dar um basta no consumo. Ao podcast 'PodSempre', ela foi questionada sobre o motivo de ter parado de tomar seus drinks e ela respondeu: "Não estava me fazendo bem, não preciso, não posso e nem quero’’.

‘‘Da última vez que tomei gin tônica, achei que estava muito bem, muito feliz… eu caí no lago, e meus amigos que me salvaram. Não vale a pena. Parei de beber tem seis anos. Graças a Deus, só por hoje’’, contou sobre o último 'porre' que tomou.

Ela também contou que sofre com um transtorno alimentar, a compulsão. ‘‘De vomitar e tudo. Já cansei de vomitar o que eu comia. Ou você vomita, ou morre. Eu já desmaiei depois de dois pratos de foie gras’’, relatou.

"É horrível. Acho que tenho mais facilidade para engordar do que para perder. Eu já nem me peso mais para não ficar nervosa, porque fico achando que tenho que ficar magra. Fiz regime de uma semana, fui me pesar e engordei. Tenho esse problema de peso mesmo", esclareceu.