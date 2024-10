A atriz Nanda Costa usou suas redes sociais nesta terça-feira, 01, para compartilhar fotos descontraídas com as filhas gêmeas, Kim e Tie, de 2 anos

A atriz Nanda Costa usou suas redes sociais nesta terça-feira, 01, para compartilhar fotos descontraídas com as filhas gêmeas, Kim e Tie, de 2 anos, que são frutos da relação com Lan Lanh. Em uma publicação no Instagram, as três aparecem sorridentes dentro de um elevador, prontas para aproveitar um dia ensolarado na praia.

"Eis a primeira terça de outubro, mês das crianças, mês das minhas meninas! Que São Jorge guerreiro proteja todos nós e todas as crianças! Saúde, sorte e proteção. Quem é de amém, diga amém. Quem é de axé, diga Axé. Ogunhê, meu pai! Salve Jorge, Ogum, Zeca Pagodinho e a Rainha Maria Bethânia", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram o momento. "Como estão lindas e espertas, o tempo tá passando muito rápido!", disse uma. "Crianças lindas demais e sempre felizes", escreveu outra. "Curto demais essa família linda. Papai do céu abençoe sempre", comentou uma terceira.

Nanda Costa explica decisão de se afastar das novelas

Em recente entrevista ao podcast ‘Mil e Uma Tretas’, Nanda Costa falou sobre sua decisão de se afastar das novelas. Ela contou que decidiu dar uma pausa de pelo menos sete anos para se dedicar às filhas gêmeas. “Vieram as gêmeas e aí quando elas chegaram começou a não fazer mais sentido também morar onde a gente estava morando”, detalhou.

“Quando a gente escolheu o Rio é porque era o melhor lugar pensando no trabalho e aí depois que as meninas chegaram a gente mudou tudo. Até a Maria Betânia falou ‘Vocês vão morar mesmo em Salvador? Que Coragem’. Eu acho que requer coragem porque muda completamente, você sai do eixo do trabalho”, complementou. Veja o desabafo completo de Nanda Costa!