Namorado de Mel Maia fala sobre planos de casamento: 'Um dia vai acontecer'

O surfista português João Maria Pereira, namorado de Mel Maia, respondeu perguntas dos fãs e refletiu sobre os planos de casamento

O surfista português João Maria Pereira, namorado de Mel Maia, resolveu interagir com os seguidores nesta quinta-feira, 22. O atleta abriu uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram.

Uma das perguntas que João mais recebeu foi sobre seu namoro com Mel e ele garantiu que eles seguem juntos. "99% das perguntas que aparecem aqui é se eu e a Mel estamos juntos. Sim, estamos juntos. Ela acabou de vir para Portugal. Vamos estar juntos outra vez, eu vou para o Brasil. Simplesmente não podemos estar juntos o ano todo porque temos vidas diferentes e coisas diferentes para fazer. Eu não posso estar no Brasil o ano todo e ela também não pode estar em Portugal o ano todo", explicou ele.

Além disso, o jovem refletiu sobre planos de casamento. "Pergunta difícil... tenho 19 anos, a Mel tem 20. Um dia vai acontecer, somos muito novos. Não é para agora".

Por fim, pediram para João descrever a namorada em uma palavra e ele escolheu "tudo".

Situação desconfortável

Mel Maia fez um desabafo com seguidores sobre situações de assédio que passa com pessoas que a conhecem da TV, quando está em locais públicos. A artista pediu para que os seguidores não façam filmagens escondidos dela em momentos de lazer e sugeriu que, ao invés disso, pedissem para tirar fotos com ela ou fossem conversar com ela. Além disso, ela revelou que tomará uma atitude para evitar cliques indesejados.

"Amigas, já falei para vocês que detesto que me gravem escondido porque eu sempre sei e que você podem pedir para tiraram fotos comigo, porque nunca, na minha vida, eu vou negar! Pode me pedir, mas não fiquem com o telefone apontado para minha cara quando eu estou em um momento de lazer. Eu nunca vou negar uma foto", garatiu a atriz.

A artista ainda disse que para evitar que os cliques sejam feitos com tanta frenquência de maneira oculta, ela exibirá fotos das pessoas em seu perfil secundário, onde ela constuma desabafar com as seguidoras sobre o que acontece na vida dela: "Vou sempre postar fotos das pessoas que estavam me filmando. Se você está me gravando, você irá aparecer aqui!", alertou.