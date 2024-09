Filho de David Beckham namora com cantora brasileira. Saiba quem é!

Filho de David Beckham, Cruz, de 19 anos, namora com cantora brasileira de 28 anos. Conheça a eleita do rapaz

Filho de David Beckham e Victoria Beckham, Cruz Beckham, de 19 anos, está apaixonado por uma brasileira! O rapaz vive um romance com a cantora Jackie Apostel, de 28 anos.

Os dois apareceram sentados lado a lado durante um evento da mãe dele em Paris, na França, no último final de semana. Saiba mais sobre quem é a eleita:

Jackie Apostel é cantora e compositora de músicas do gênero pop. Ela canta em português e inglês, e é filha de mãe brasileira e pai alemão. O primeiro EP dela recebeu o nome de Reformation a Side - A Trip on the Relationship e atingiu um milhão de reproduções.

A jovem é amiga de Lucas Jagger, filho de Mick Jagger e Luciana Gimenez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por romeobeckham_fan (@romeo_beckhamfan)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jackie Apostel (@jackie.apostel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jackie Apostel (@jackie.apostel)

A dieta de Victoria Beckham

A estilista Victoria Beckham, ex-integrante das Spice Girls, segue uma dieta rigorosa em sua vida para manter a boa forma e a saúde. O segredo dela foi revelado por seu marido, o ex-jogador de futebol David Beckham, em uma entrevista. Ele confessou que a esposa come o mesmo prato há 25 anos. Com isso, ela se defendeu.

David contou que Victoria almoça e janta a mesma coisa todos os dias: peixe com legumes.“Infelizmente, eu sou casado com uma pessoa que come a mesma coisa nos últimos 25 anos. Desde que eu conheci a Victoria, ela só come peixe grelhado e legumes cozidos no vapor. Ela raramente se desvia disso”, afirmou ele.

Por sua vez, Victoria se defendeu e contou que segue a dieta rigorosa, mas pensando em seu bem estar. “O que ele quis dizer é que nunca conheceu ninguém que fosse mais disciplinada com a maneira como se alimentava. Como muita gordura saudável: peixe, abacate, nozes, esse tipo de coisa. Tomo bebida alcoólica, a menos que tenha um motivo para não tomar. Vou me desintoxicar de qualquer coisa durante três a seis meses em que não bebo. Sou bastante extrema em tudo que faço, seja comer, malhar, beber ou não beber”, afirmou ela na revista Grazia.

E completou: “Esta é a minha aparência. Vou fazer o melhor com isso, trabalhar duro nisso. Sou muito disciplinada com a maneira como me alimento, como malho e como trabalho. Isso é simplesmente quem eu sou”.