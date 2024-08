Na Arábia Saudita, Bruna Biancardi curte jantar luxuoso ao lado de Neymar Jr

Bruna Biancardi está na Arábia Saudita visitando o pai da Mavie, no país para onde o jogador de futebol se mudou após ser contratado pelo Al-Hilal

Bruna Biancardi foi visitar Neymar Jr. na Arábia Saudita e tem mostrado registros da viagem nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 21, por exemplo, ela compartilhou detalhes de um jantar em um restaurante luxuoso. Vale lembrar que o craque se mudou para o país após ser contratado para jogar pelo Al-Hilal.

A influenciadora mostrou detalhes da decoração do restaurante e também posou no terraço do hotel com a lua de fundo. "Além de ser muito gostoso, esse lugar é maravilhoso", elogiou ela. A influenciadora mostrou que pediu um prato de massa para o jantar, e mostrou que estava acompanhada de alguns amigos. Eles foram a um restaurante de luxo chamado Flamingo Room, localizado em Riade, a capital saudita.

Morando no país por conta do trabalho, Neymar reuniu os filhos mais velhos para passar uns dias com ele. Davi Lucca e Mavie estão no país acompanhados das respectivas mães, Carol Dantas e Bruna , que foram malhar juntas nesta manhã. Além dos dois, o craque também é pai de Helena, de um caso com Amanda Kimberlly.

Irmã de Bruna Biancardi rebate críticas a Neymar:

No último domingo, 18, Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos dos dias que passou com sua sobrinha, Mavie. Nos comentários, a influencer recebeu críticas pela sua proximidade com o pai da menina, Neymar Jr. Contudo, ela fez questão de rebater os comentários e defender o cunhado.

Segundo a Marie Claire, Bianca não teria gostado de receber um comentário sobre o jogador de futebol em seu perfil: "Admirava sua verdade, mas te ver na casa do cara que você disse 'grandes verdades', me impacta", um seguidor teria pontuado. Ao ver a mensagem sobre o cunhado, ela não deixou barato e respondeu publicamente.