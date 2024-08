Irmã de Bruna Biancardi surpreende ao rebater críticas a Neymar: “Admirável”

Irmã de Bruna Biancardi, Bianca Biancardi rebate críticas e revela sua opinião após polêmicas envolvendo Neymar Jr

No último domingo, 18, Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos dos dias que passou com sua sobrinha, Mavie. Nos comentários, a influencer recebeu críticas pela sua proximidade com o pai da menina, Neymar Jr. Contudo, ela fez questão de rebater os comentários e defender o cunhado.

Segundo a Marie Claire, Bianca não teria gostado de receber um comentário sobre o jogador de futebol em seu perfil: "Admirava sua verdade, mas te ver na casa do cara que você disse 'grandes verdades', me impacta", um seguidor teria pontuado. Vale lembrar que no passado, a influenciadora criticou o craque depois que uma traição dele com sua irmã veio a público.

Agora, Bianca saiu um defesa do cunhado e ainda exaltou a atitude da irmã, Bruna, que decidiu retomar o relacionamento após passar alguns meses separada de Neymar Jr: “Deveria ser admirável ver que uma família, mesmo com problemas, assim como qualquer outra, conseguiu se resolver e vive em harmonia, pelo bem de todos”, rebateu.

“O perdão deveria ser admirável, não o contrário", Bianca respondeu ao comentário em sua publicação. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que a influenciadora se pronuncia sobre o assunto. Recentemente, ela falou sobre sua mudança de postura em relação às polêmicas e aos comentários que recebe envolvendo sua família.

"Hoje, graças a Deus, eu não ligo mais. Eu já liguei. No começo, quando minha irmã teve toda aquela repercussão, eu ligava muito, ficava muito incomodada. Como assim estão falando isso dela? Como assim estão falando isso da nossa família? Eu ficava revoltada, para falar a verdade, e eu queria defender, queria provar, queria falar que ela não era nada daquilo. Mas não adianta”, disse.

“Tem muita gente amargurada, muita gente ruim, muita gente que inventa história, que quer pensar o pior da gente. Honestamente, hoje em dia, eu cag*. Essa é a real. Eu acho até engraçado algumas coisas. A gente sabe quem a gente é, a nossa família sabe, e é isso que importa. A gente não tem que provar nada para ninguém”, Bianca declarou em suas redes sociais.

