Na academia, Eliezer exibe abdômen em último treino fitness do ano

O influenciador e ex-BBB, Eliezer, compartilha, nesta segunda-feira, 30, registro sem camisa para mostrar o resultado dos treinos para os seguidores

O influenciador digital e ex-BBBEliezer Netto, de 34 anos, decidiu compartilhar o resultado do treino em seu último dia fitness do ano nesta segunda-feira, 30. O pai de Ravi, de um mês, e de Lua Di Felice, de um ano, exibiu um registro do abdômen definido para comprovar a sua dedicação ao longo de 2024 para atingir a boa forma. "Último treino do ano", escreveu no story do Instagram.

Confira, abaixo, o registro publicado por Eliezer em seu perfil no Instagram:

Eliezer Netto compartilha resultado dos treinos em último dia fitness do ano - Foto: Reprodução/Instagram

Polêmica com a babá

Nos últimos meses do ano, Eliezer e a esposa, Viih Tube, de 24 anos, se dedicaram ao filho Ravi, que passou mais de 20 dias internado após o nascimento. Inclusive, na última quinta-feira, 26, o influenciador se envolveu em uma polêmica ao responder as críticas que recebeu por não chamar a babá de Lua Di Felice pelo nome.

Fãs apontaram 'descaso' com a funcionária, e Eliezer não deixou os comentários passarem em branco. "Não sei por quê as pessoas se encasquetam tanto com isso. Não tem um 'por quê', simplesmente foi assim que foi acontecendo. Sabíamos que para bebês é mais fácil sílabas repetidas e queríamos que a Lua entendesse com facilidade", começou.

"Assim como chamo a Viih de mamãe e ela me chama de papai. Não é o seu caso, mas muitas pessoas já colocaram essa questão como se estivéssemos cometendo um erro do tipo 'nossa, mas eles chamam ela de babá', sendo que ela é a babá. Queriam que chamássemos de quê?", questionou.

