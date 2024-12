Eliezer mostra momento fofíssimo entre os filhos Lua e Ravi

Em suas redes sociais, Eliezer mostrou um momento fofíssimo entre Lua, de um ano, e Ravi, de um mês, frutos de seu relacionamento com Viih Tube

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 25, o ex-BBB mostrou em seu Instagram Stories um momento fofíssimo entre Lua, de um ano, e Ravi, de um mês, frutos do seu relacionamento com Viih Tube.

Na imagem, a pequena aparece enchendo o irmãozinho de carinho. O famoso aproveitou o momento para agradecer a Deus.

"Obrigada, Senhor. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus sobrinhos, pelo ar que respiro, pelos dons que me destes, pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia", escreveu ele.

Viih Tube também se encantou ao mostrar o momento. "Amor de irmão, que coisa mais linda. Eu não estou chorando, você que está", brincou a mamãe coruja.

Presente

Eliezer mostrou nesta quarta-feira, 25, alguns presentes que a filha primogênita, Lua di Felice, ganhou na noite de Natal e se divertiu ao mostrar a diferença entre o que ele escolheu dar para a filha e o que ela ganhou da avó.

O ex-BBB revelou que deu um carro de boneca pequeno, enquanto a avó deu uma Barbie gigante. "Quando o presente da avó humilha o do pai", escreveu ele na legenda do vídeo, e continuou. "Porque as avós são assim? E nem é meme", brincou.

Ele também filmou a reação da filha, que estava ignorando o carrinho e vibrando com a boneca que recebeu da avó. Nos comentários, os seguidores também se divertiram com o momento em família.

"Os presentes da minha avó sempre humilhava os dos meus pais, relaxa Eli, é normal", disse uma fã da família, "Eliezer foi muito humillhado nesse Natal. Calma, no próximo você será exaltado", comentou outra, "As avós realmente sempre se superam!", falou ainda uma terceira.

