Mulher é comparada com Sandy e tem mudança radical em sua vida

Após impressionar pela semelhança física com Sandy, Jéssica Lira revela como sua vida mudou completamente ao ser descoberta na internet

A cantora Sandy é um ícone de gerações e seu rosto é um dos mais conhecidos no Brasil, já que muitos fãs acompanharam o seu crescimento e talento. Com isso, uma sósia foi reconhecida e impressionou pela semelhança física com a famosa. A mulher em questão é Jéssica Lira, que teve uma mudança radical em sua vida após a fama na internet.

A história da semelhança de Jéssica Lira com Sandy começou em junho de 2024, quando um cliente de um supermercado viu que a operadora de caixa era a cara da cantora. Ele fez um vídeo que viralizou e impressionou os internautas pelo quanto elas são parecidas. Com isso, a jovem passou a ser conhecida como Sandy de Joinville.

Assim, Jéssica conquistou seguidores nas redes sociais e conseguiu mostrar o seu talento para os desenhos. Ela é desenhista e decidiu investir em sua arte depois da fama. Ela saiu do emprego no mercado e, agora, vive com a renda da venda dos seus desenhos na internet e também como influenciadora digital.

“Comecei a perceber que não estava conseguindo conciliar as duas coisas. Chegava em casa cansada e depois começava os desenhos, lives. Os próprios clientes começaram a me incentivar para que me dedicasse à arte. Depois de analisar muito e perceber que precisava de tempo para cumprir com os compromissos da entrega das obras, decidi sair”, disse ela ao NSC Total.

Veja fotos de Jéssica Lira:

Sandy está longe dos palcos

Sandy anunciou uma pausa por tempo indeterminado de seus shows. Ela fez o último show em junho na cidade de São Paulo e saiu de férias sem data para terminar. No palco do show de despedida, a estrela disse: "Obrigada por serem tão especiais, por me entenderem e entenderem os meus momentos. Sei que às vezes não é fácil ser fã meu. Eu sei, mas a gente está junto, tá gente? Daqui a pouco eu estou aí. Muito obrigada, eu amo vocês!”.