Mudou muito? Ana Hickmann surpreende com fotos de sua infância

Ana Hickmann chamou a atenção ao compartilhar fotos de sua infância, aparecendo ao lado das irmãs e outras crianças em sua cidade natal

A apresentadora Ana Hickmann chamou a atenção ao resgatar fotos de quando era criança. Nesta quinta-feira, 10, a noiva de Edu Guedes compartilhou uma série de cliques em que aparece ao lado das irmãs e de outras crianças na cidade onde nasceu e cresceu, Santa Cruz, no Rio Grande do Sul.

"A semana da criança me deixou inspirada. Que saudade da nossa infância em Santa Cruz, como a gente era feliz", escreveu Ana na legenda da publicação. E as fotos antigas receberam elogios dos internautas. "Que neném mais linda", disse uma. "Que lindo, tão bom reviver nossas histórias", escreveu outra. "Já era linda desde pequena", falou uma terceira.

Veja as imagens:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann posta vídeo romântico e se declara para Edu Guedes

Na última segunda-feira, 07, Ana Hickmann usou suas redes sociais para se declarar a Edu Guedes, de quem está noiva e planeja subir ao altar em breve. Ela compartilhou um vídeo participando de uma trend que viralizou na web de mostrar um lado da sua personalidade, que na verdade se trata do seu parceiro.

No vídeo, ela diz: "Amo meu lado calmo". Em seguida, é refutada hipoteticamente: "Mas você não é agitada?". E continua: "Meu lado calmo!", mostrando um vídeo dela dando um beijo no chef de cozinha.

Na legenda, se declarou: "É ele quem me acalma, me desacelera e me faz ver a vida com mais leveza. Te amo, Edu Guedes. Marca nos comentários quem é essa pessoa para você, que eu vou interagir!".

Recentemente, Edu Guedes falou sobre seus planos de aumentar a família. "A gente não falou sobre isso, mas acho que Deus vai escrevendo as coisas e vai fazendo tudo", analisou. Leia mais!