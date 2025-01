Bárbara Evans revela afastamento da mãe, Monique Evans: 'Opção dela'

A modelo Bárbara Evans abriu o jogo sobre a relação com a mãe, Monique Evans, e explicou que as duas estão afastadas atualmente

A modelo e influenciadora Bárbara Evans usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 8, para conversar um pouco com os seguidores. Em meio a diversas perguntas, a famosa foi questionada sobre sua mãe, Monique Evans, e revelou que as duas estão afastadas.

O assunto veio à tona após um internauta perguntar a respeito da relação entre mãe e filha. Bárbara, então, explicou que as duas não se entendem muito bem e que, por opção de Monique Evans, elas estão sem se falar. A modelo ainda ressaltou que possui muito carinho pela mãe e sempre buscou ser presente em sua vida, mesmo morando longe.

"Vamos para a verdade dos fatos. Faz tempo que as pessoas desconfiam que a gente não se dá bem. Sim, nós não nos entendemos muito bem, minha mãe tem depressão e borderline. Sempre dei muito carinho e amor! Tentei ser o mais presente possível. Nós moramos muito longe. Ela é casada com a Cacá [Werneck]. Eu vi um vídeo falando para eu largar a minha família e ir cuidar dela. Não! Eu tenho a minha família e eles precisam de mim", iniciou ela.

"3 filhos, marido, 3 cachorros e trabalho. Estamos afastadas, por opção dela! E peço que respeitem esse momento. Não irei mais me pronunciar sobre esse assunto", completou Bárbara Evans. Em seguida, a influenciadora digital reforçou que sente orgulho da mãe.

"Você tem vergonha de ser filha de Monique Evans?", perguntou um seguidor. "Claro que não! Eu tenho muito orgulho! Mas cada um segue a sua vida e faz escolhas diferentes. E nós precisamos aceitar", finalizou a famosa.

Bárbara Evans relata afastamento de Monique Evans - Reprodução/Instagram

Monique Evans faz forte desabafo sobre depressão

Em agosto do ano passado, a apresentadora Monique Evans abriu o coração e dividiu com os seguidores um relato bastante sensível envolvendo sua vida pessoal. Em seu Instagram oficial, a famosa contou abertamente que está enfrentando fortes crises de depressão desde que retornou da viagem de lua de mel com a esposa, Cacá Werneck; confira detalhes!

Leia também: Bárbara Evans exibe fotos oficiais da festa luxuosa de aniversário dos filhos