Monique Evans dá notícia triste em sua família: ‘Já chorei muito’

Monique Evans revela como descobriu a morte repentina do seu cachorro na noite de réveillon

A apresentadora Monique Evans viveu um momento triste na noite de réveillon ao descobrir que seu cachorro, Biquinho, morreu de forma repentina. Ela contou que decidiu ir para a casa da avó de sua esposa, Cacá Werneck, para deixar os cachorros longe do barulho dos fogos de Ano Novo. Porém, um dos animais não sobreviveu ao transporte e ela só descobriu ao chegar na casa.

"Aconteceu uma coisa horrorosa. Trouxemos nossos cinco cachorros para a casa da avó Glória para passar nosso Réveillon aqui. Todos juntos, porque a Love tem medo de fogos. Vocês acreditam que, quando a gente tirou o Bichinho do carrinho, aquele todo peludo, branquinho, ele estava morto?", disse ela.

E completou: "Eu já chorei muito, mas a Cacá está inconsolável. Ela disse que vai dar uma sumida das redes sociais, então, por favor, não perguntem sobre isso porque ela ficará ainda mais triste".

Monique Evans já revelou a depressão

A apresentadora Monique Evans abriu o coração e dividiu com os seguidores um relato bastante sensível envolvendo sua vida pessoal. Em seu Instagram oficial, a famosa contou abertamente que está enfrentando fortes crises de depressão desde que retornou da viagem de lua de mel com a esposa, Cacá Werneck.

"Estou desaparecida, né… Vim aqui porque recebo muitos recados, muitas pessoas preocupadas, outras me julgando porque não tenho aparecido, e porque a Cacá está fazendo tudo em casa e eu não estou ajudando. Mesmo a minha família achando que eu não deveria falar sobre isso, eu vou falar. Já tem um tempo, começou quando eu voltei da viagem [de lua de mel]. E foi piorando. É uma depressão muito, muito forte que eu tenho sentido, a ponto de não conseguir sair do quarto. Já fiz algumas coisas, mas assim, para sair na rua, é uma loucura. É um esforço que vocês não têm noção, é pânico", afirmou.

E completou: "Quem nunca teve depressão, acha que precisa ter um motivo. Gente, não existe motivo. É uma ferida na alma, uma dor na alma. Você está no fundo do poço e não consegue sair de lá. Só tem minha mãe aqui, que não é capaz de me ajudar, e a Cacá, que está com os problemas dela. Não quero me internar porque tenho muita coisa para resolver, muita conta para pagar. Não dá", disse.

Ao final de seu relato, a apresentadora contou que possui diagnóstico de borderline. "Você já nasce com isso. Eu convivi com isso sem saber o que era, sem saber porque me sentia diferente. A Bárbara segurou muito minha barra quando era adolescente, ela via as crises que eu tinha", declarou ela, reforçando que está bem abalada.