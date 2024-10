Miss Brasil Marthina Brandt anuncia gravidez do segundo filho: 'Felizes'

A família da Miss Brasil Marthina Brandt vai aumentar! A modelo revelou nas redes sociais que está à espera de seu segundo filho

Em suas redes sociais, a Miss Brasil Marthina Brandt sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 300 mil seguidores. Nesta quinta-feira, 10, a famosa anunciou que está à espera de seu segundo filho, fruto do casamento com Gabriel Rocha Kanner.

Em sua conta no Instagram, Marthina publicou um vídeo em que aparece ao lado do marido e do primogênito João, de um ano. Na publicação, ela pintou uma parece escrito "Baby: Boy or Girl?".

Na legenda, ela celebrou a notícia. "'E o Senhor acrescentou a minha alegria' Gênesis 21:6. João foi promovido a irmão mais velho e não poderíamos estar mais felizes! Obrigada Senhor por mais essa graça! Agora somos quatro", escreveu ela, sem revelar o gênero do novo membro da família.

Festa de um ano

Miss Brasil 2015, Marthina Brandt celebrou o primeiro aniversário de seu filho, João, fruto do relacionamento com Gabriel Kanner. Em uma festa intimista, a influenciadora reuniu amigos e familiares em sua casa em São Paulo e escolheu um tema pensado para o pequeno também se divertir.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Miss Brasil diz que o tema Safari partiu da decoração do quarto do primogênito. O ambiente é decorado com elementos de fazenda, e, de acordo com Brandt, o bebê é muito ligado aos animais.

"[Ele] adora imitar os bichos e brincar com as miniaturas dos animais. Queríamos um tema que ele se identificasse, mas que fosse diferente do quarto. Por isso, de fazendinha fomos para Safari. Ele amou", acrescenta a modelo.

Mãe de primeira viagem, a influenciadora afirma estar realizada com o filho —apesar de ficar surpresa em como o primeiro ano de vida do pequeno passou rápido. "É incrível acompanhar de perto a evolução de uma criança e já perceber a sua personalidade. Já estou com saudades do João bebezinho. Mas feliz que ele está crescendo forte e sapeca."