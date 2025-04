Única irmã viva do Papa Francisco enfrenta problemas de saúde; relembre a família dele

O Papa Francisco faleceu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos, em decorrência de complicações de saúde. Relembre detalhes de sua vida pessoal

O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos de idade. De acordo com informações do Vaticano, o pontíficie sofreu um derrame - também chamado de AVC Cerebral - pela manhã e entrou em coma. Logo depois, ele teve um ataque cardíaco irreversível e não resistiu. E a notícia despertou a curiosidade dos internautas sobre sua vida pessoal.

O nome de batismo dele era Jorge Mario Bergoglio e nasceu em 17 de dezembro de 1936 no bairro de Flores, na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina. Ele foi o primogênito de uma família de origem italiana. Seu pai, Mario José, trabalhava como ferroviário, enquanto sua mãe, Regina María Sívori, era dona de casa e ficou paralítica após o nascimento do último filho.

Ele era o mais velho de cinco irmãos: três homens e duas mulheres — Alberto Horacio (1942-2010), Oscar Adrián (1938-1997), Marta Regina (1940-2007) e María Elena. Hoje, aos 76 anos, a caçula é a única irmã viva do Santo Padre. De acordo com informações do jornal O Globo, ela enfrenta um estado de saúde delicado e está sob os cuidados de freiras de uma instituição religiosa na zona oeste da Grande Buenos Aires. Ele também deixa primos e sobrinhos.

Papa Francisco deixa herança?

Após a morte dele, os pertences do dia a dia do papa Francisco ficam sob a guarda do Vaticano. Ainda de acordo com o Jornal O Globo, o apartamento que ele ocupava foi lacrado logo depois de sua morte. O local foi fechado com um lacre de cera e só será reaberto quando um novo papa for eleito.

Além disso, outro item que pertencia ao papa Francisco era o Anel do Pescador, que ele recebeu ao se tornar pontífice. Porém, este anel não deve existir mais. O acessório foi destruído pelo camerlengo, que é o cardeal Kevin Joseph Farrell, como um sinal de que o reinado chegou ao fim após a morte do papa.

