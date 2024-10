Filha de Mick Jagger, Georgia anuncia nascimento do primeiro filho

Georgia May Jagger, filha de Mick Jagger, com Jerry Hall, emocionou os seguidores das redes sociais ao anunciar o nascimento de seu primeiro filho

A família de Mick Jagger cresceu! Nesta quinta-feira, 10, Georgia May Jagger, filha do cantor com a atriz Jerry Hall, emocionou os seguidores das redes sociais ao anunciar o nascimento de seu primeiro filho, chamado Dean Lee Jagger Sedlick, que é fruto do relacionamento com o skatista Cambryan Sedlick.

Em uma publicação no feed do Instagram, a jovem compartilhou imagens com o filho no colo e escreveu: "Nosso filho Dean Lee Jagger Sedlick nasceu no dia 30 de setembro. Nós estamos felizes, apaixonados e não conseguimos parar de olhar para ele". E ela também se declarou ao marido. "Obrigada por ser tão incrível com tudo e por cuidar tão bem de nós", disse ela.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Georgia May Jagger (@georgiamayjagger)

Jerry Hall também celebrou o nascimento de seu neto. "Georgia May e o meu neto Dean Lee Jagger Sedlick", disse ela, que adicionou emojis de coração na legenda. Nos comentários, a primeira esposa do roqueiro, Bianca Jagger escreveu: "Querida, Jerry, parabéns por ser avó. Dean é um garoto apaixonante, assim como a mãe e a vó dele", ela comentou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jerry Hall (@jerryfayehall)

Vale lembrar que a gravidez foi anunciada em junho. "Esperando pacientemente pelo nosso novo melhor amigo", declarou a herdeira do artista na época. Nas imagens, era possível perceber que a gravidez foi descoberta há algum tempo.

Além de Georgia, o vocalista da banda The Rolling Stones também é pai de Karis Jagger, Jade Jagger, Elizabeth Jagger, James Jagger, Gabriel Jagger, Lucas Jagger e Deveraux Jagger. O cantor possui seis netos e três bisnetos.

Recentemente, Mick Jagger esteve presente na cerimônia de formatura de Lucas, em Nova York. O rapaz é fruto de seu relacionamento com a modelo e apresentadora brasileira Luciana Gimenez.