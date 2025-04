Andressa Suita surge com mão na barriga e levanta suspeita de gravidez

Grávida? Em foto com a família, Andressa Suita surge com a mão na barriga e levanta suspeita de gestação; ela já tem dois filhos com Gusttavo Lima

A esposa do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita, levantou mais uma vez suspeitas de estar grávida de seu terceiro filho com o Embaixador. Nesta segunda-feira, 21, a influencer postou fotos com a família e chamou a atenção com a posição de sua mão.

Depois de compartilhar um clique romântico, recebendo carinho do amado, a influenciadora digital publicou um registro ao lado da irmã e da mãe. Com elas, Andressa Suita surgiu sorridente e com a mão na barriga.

Claro que o gesto já levantou suspeitas de ser uma terceira gestação da modelo, que já é mãe de dois meninos, Gabriel, sete anos, e de Samuel, de seis.

Nas últimas semanas, Andressa Suita já estava intrigando os internautas ao postar uma foto ao lado de Gusttavo Lima. Na ocasião, ela colocou o braço na frente da barriga, outro gesto que gerou suspeitas de que ela estaria grávida.

O plano de Gusttavo Lima para virar político

O cantor Gusttavo Lima surpreendeu ao contar que pensa se tornar político. Em conversa com a coluna Grande Angular, do site Metrópoles, ele revelou que quer se candidatar para ser presidente do Brasil nas eleições de 2026.

Segundo a publicação, o Embaixador quer oferecer uma alternativa para os eleitores brasileiros depois de ver o país polarizado no campo político. "O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem", disse ele.

Por enquanto, o cantor não revelou se tem apoio no campo político e nem qual poderá ser o seu partido. Ele quer oferecer ao país os seus contatos no meio político e também o seu conhecimento como empresário, que sabe como administrar um empreendimento bem-sucedido. "Eu acho que posso ajudar, talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada para me tornar um candidato à Presidência da República em 2026", comentou.