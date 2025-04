Veja as primeiras imagens de Papa Francisco em caixão de madeira no Vaticano

O corpo de Papa Francisco estará exposto a partir desta quarta-feira, 23, na basílica de São Pedro; funeral será no próximo sábado, 26

O Vaticano divulgou nesta terça-feira, 22, as primeiras imagens de Papa Francisco deitado em um caixão de madeira na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. O velório de hoje é dedicado às visitas dos funcionários do Vaticano, que podem prestar suas homenagens ao pontífice até às 00h (horário local). Francisco morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos, vítima de um AVC e falência cardíaca irreversível.

Velório

O corpo do Papa será velado a partir desta quarta-feira, 23, na Basílica de São Pedro, onde ficará até sábado, 26, quando acontecerá o funeral. No dia 23, às 9h (horário local) — 4h no Brasil — o corpo de Francisco será trasladado da Capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro.

A condução da urna será precedida por um momento de oração, presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana.

Veja, abaixo, as primeiras imagens do corpo de Francisco dentro do caixão de madeira e zinco no qual será enterrado:

Veja as primeiras imagens de Papa Francisco no caixão - Foto: Vatican Pool / Getty Images

Em vídeo, o Vaticano mostra os primeiros momentos de exibição do corpo do Pontífice no caixão, após o rito de constatação da morte:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vatican News em português (@vaticannewspt)

Detalhes da causa da morte

Papa Francisco morreu às 7h35, no horário de Roma, desta segunda-feira, 21, horas após fazer sua última aparição pública, no Domingo de Páscoa.

De acordo com o Vaticano, o papa, batizado como Jorge Mario Bergoglio, sofreu um derrame - também chamado de AVC Cerebral - pela manhã e entrou em coma. Logo depois, ele teve um ataque cardíaco irreversível e faleceu. A morte foi confirmada pelo Dr. Andrea Arcangeli, chefe do departamento médico do Vaticano.

O papa também tinha outras complicações de saúde, como episódios de insuficiência respiratória, pneumonia bilateral, diabetes do tipo 2 e hipertensão.

