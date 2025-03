Michelle Obama reflete sobre divórcio em meio a rumores sobre Barack Obama

Em meio a rumores sobre seu casamento com Barack Obama, Michelle Obama falará sobre o tema 'divórcio' em seu novo podcast; saiba mais

Em meio a especulações sobre seu casamento com o ex-presidente Barack Obama, Michelle Obama abordará o tema 'divórcio' em seu novo podcast em vídeo , intitulado IMO ("In My Opinion" ou "Em Minha Opinião", em português), que será co-apresentado com seu irmão, Craig Robinson.

Na gravação, Craig compartilhou experiências sobre seu próprio divórcio, enquanto ele e Michelle relembraram momentos de sua infância no sul de Chicago. A ex-primeira-dama também refletiu sobre seu casamento com Barack, incluindo a hesitação inicial dela quanto à candidatura dele à presidência. Além disso, ela falou sobre a vida pós-Casa Branca e sobre a experiência de voltar a dirigir após anos de proteção do Serviço Secreto.

Michelle contará com diversos convidados em seu podcast, onde compartilhará suas experiências pessoais, sem se aprofundar em questões atuais. De acordo com o New York Times, os dois primeiros episódios serão lançados nesta quarta-feira, 12, com cerca de uma hora de duração.

Veja a apresentação do podcast:

Barack Obama chega sozinho a restaurante após especulações de divórcio com Michelle

Em janeiro, Barack Obama foi visto chegando sozinho ao restaurante Osteria Mozza, em Washington, antes de comparecer à segunda posse de Donald Trump. O ex-presidente, que repercutiu ao surgir no primeiro evento sem a presença de Michelle Obama, tem sido alvo de rumores sobre o fim do casamento e suposto affair com Jennifer Aniston.

Segundo informações do Daily Mail, Obama foi recebido com aplausos ao chegar no restaurante italiano, mas não demonstrou incomodo com a ausência de sua esposa, que também não o acompanhou no funeral de Jimmy Carter. Mesmo sem Michelle, o ex-presidente jantou em boa companhia, incluindo o chefe de gabinete do presidente Joe Biden, Jeff Zients.

Vale relembrar que as especulações de divórcio do casal ficaram mais fortes após a ex-primeira-dama dos Estados Unidos não comparecer à cerimônia de posse do presidente Donald Trump na segunda-feira, 20 de janeiro, na Casa Branca. Porém, a ausência dela já era algo esperado.

Casada com o ex-presidente Barack Obama, Michelle já tinha dito que não iria na segunda cerimônia de posse de Trump por causa do clima tenso nas eleições em 2024. Ela foi contra a visão dele sobre como governar o país e ficou preocupada com as declarações dele. E foi isso mesmo o que ela fez. A senhora ficou em casa e uma fonte apontou os motivos dela para não fingir uma simpatia ao novo presidente.

Uma fonte da revista People afirmou que a Sra. Obama “não é de fingir por uma questão de protocolo. Ela não é de fazer cara de quem está agradando. Michelle não faz nada porque é esperado, é protocolo ou é uma tradição”, afirmou o informante.

Enquanto ela ficou longe da cerimônia de posse, Barack Obama foi ao evento e foi aplaudido pelo público no local.

