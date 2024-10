Mel Maia se pronuncia sobre polêmica envolvendo MC Ryan: ‘Sou contra’

Após suposta troca de farpas com MC Daniel, Mel Maia se pronuncia novamente sobre o caso de agressão envolvendo MC Ryan

Na última terça-feira, 1°, Mel Maia se manifestou novamente sobre a polêmica envolvendo MC Ryan. Após comentar sobre o caso de agressão do cantor de funk e supostamente ter trocado algumas indiretas com seu ex-namorado, MC Daniel, nas redes sociais, a atriz reiterou sua posição, destacando que é contra a violência.

Em entrevista ao portal Leo Dias durante um evento, Mel foi questionada sobre seu comentário e reafirmou sua posição sobre a agressão: “Só com meu comentário já deu pra ver que sou contra esse tipo de violência, de situação. Mas hoje estou num clima tão leve e o que falei ali, o que deixei subentendido, foi suficiente!”, ela afirmou.

Para aqueles que não acompanharam a polêmica, MC Ryan apareceu agredir sua ex-namorada, Giovanna Roque, em um vídeo. Após a repercussão, ele se desculpou publicamente e lembrou que também é ‘filho de Deus’. Ao ver o comentário, a atriz decidiu se manifestar publicamente sobre o assunto em um perfil de entretenimento,

"Esses filhos de Deus", Mel ironizou a declaração. Pouco depois, seu ex-namorado, que é um dos melhores amigos de Ryan, MC Daniel, se manifestou nas redes sociais, afirmando que poderia acabar com a carreira de alguém se revelasse determinados assuntos, em uma declaração que foi apontada como uma indireta para a artista.

“Vocês veem que eu não respondo, não falo nada porque não vai acrescentar nada na minha vida. Mas me deixa quietinho, mano, tá ligado? Que se eu tiver que soltar tudo o que eu tenho pra soltar, tudo o que eu tenho para mostrar, guardadinho, eu vou me sentir mal, porque eu vou acabar com a vida da pessoa. Acaba com a carreira da pessoa”, Daniel.

É importante mencionar também que Mel Maia e MC Daniel terminaram o relacionamento no ano passado, após várias idas e vindas. Atualmente, a atriz está namorando com o surfista português João Maria Pereira, enquanto o cantor de funk aguarda a chegada de sua primeira filha com a atual namorada, Lorena Maria.

Namorado de Mel Maia está se mudando para o Brasil:

Neste sábado, 28, João Maria Pereira, namorado de Mel Maia, usou as redes sociais para anunciar que está se mudando definitivamente para o Brasil. Após um ano vivendo um relacionamento à distância, o surfista afirmou que chegou a hora de dar um passo a mais na relação e que já está praticamente de malas prontas para deixar Portugal.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, João Maria abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus mais de 100 mil seguidores. Durante a conversa, o surfista foi questionado sobre seus planos futuros para morar no Brasil e, de forma sincera, revelou que já está quase se mudando para a terra natal de sua namorada, Mel.