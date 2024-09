MC Ryan rompe o silêncio e se manifesta sobre suposta agressão à ex: ‘Inadmissível’

MC Ryan quebra o silêncio e se pronuncia após polêmica de suposta agressão à ex-namorada e mãe de sua filha, Giovanna Roque

Na madrugada deste domingo, 29, MC Ryan se pronunciou sobre as acusações de suposta agressão à ex-namorada e mãe de sua filha, Giovanna Roque. Em suas redes sociais, o cantor admitiu os erros e descreveu a situação como "inadmissível". Ele ressaltou que, apesar de não ter justificativas, ele está determinado a "dar a volta por cima".

Depois de desativar seu perfil no Instagram, MC Ryan resolveu ativar a conta novamente e publicou um vídeo para se pronunciar sobre a polêmica. Para quem não acompanhou, o colunista Leo Dias divulgou imagens que mostram o funkeiro supostamente dando um chute na influenciadora digital, que estava sentada no chão.

Em outro momento compartilhado pelo jornalista, o cantor parece ameaçar jogar uma mala sobre a ex, mas é impedido por um homem presente na cena. Agora, Ryan confirmou as alegações: "Queria começar esse vídeo pedindo perdão a Giovanna, à minha filha, à mãe da Giovanna, à minha mãe e a todas as mulheres que vão ver esse vídeo”, disse.

“O que aconteceu é inadmissível”, o MC completou. Na sequência, Ryan afirmou que também comete erros e está arrependido de suas atitudes: "Eu não fui um cara leal à minha família. Dei brecha para acontecerem coisas que fugiam do meu controle e do controle da minha companheira. Eu tô arrependido, eu tô triste”, declarou.

“De um dia pro outro minha vida mudou. Queria que vocês entendessem que eu sou um ser humano, eu também erro. Nada nunca vai justificar meus erros, entendem? Eu vou dar a volta por cima. Eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa má”, o cantor de funk completou e afirmou que as imagens foram divulgadas por uma pessoa mal-intencionada.

“Essa pessoa tem vídeos de eu me trocando, minha mulher se trocando, vendo o íntimo da minha vida e da minha família. Não vamos falar desse caso agora, mas futuramente talvez essa pessoa tente me envergonhar vazando alguma foto minha íntima, porque estava me acompanhando durante meses na minha casa”, ele desabafou.

Por fim, Ryan voltou a reforçar que está arrependido de seus erros e tentando melhorar: "Eu fui um cara sem noção. Que essa tempestade sirva de aprendizado, não só pra mim, mas pra quem me acompanha e tá passando por momentos como o meu e da minha esposa. [...] Eu errei e daqui pra frente vou ser uma pessoa melhor”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOLOLO 🫶🏽 (@imcryansp)

Vale destacar que MC Ryan e Giovanna Roque anunciaram o fim de seu relacionamento no dia 12 de setembro. A relação, marcada por idas e vindas, durou pouco mais de um ano e teve como fruto uma filha, Zoe, de nove meses. Em seu perfil, a influenciadora digital também se pronunciou depois a repercussão das imagens e saiu em defesa do cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOLOLO 🫶🏽 (@imcryansp)

Equipe de MC Ryan encerra vínculo profissional:

Após a divulgação dos vídeos, a equipe do funkeiro também se pronunciou oficialmente, declarando que não o representa mais e rompeu o vínculo profissional com MC Ryan: “Comunicado: Informamos que a Caldi Comunicação não responde mais pela assessoria de imprensa do artista MC Ryan SP”, informaram nas redes sociais.