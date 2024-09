MC Daniel manda recado após suposta indireta de Mel Maia: ‘Acabar com a carreira’

Ex-namorados, MC Daniel publica recado enigmático após suposta indireta de Mel Maia; entenda a polêmica

Na noite do último sábado, 28, MC Daniel e Mel Maia geraram alvoroço ao trocarem supostas indiretas nas redes sociais. Após a atriz comentar sobre o caso de agressão envolvendo MC Ryan, um dos melhores amigos do cantor, ele se manifestou com um recado enigmático, afirmando que poderia ‘acabar com uma carreira’, se quisesse.

Para quem não acompanhou a polêmica desde o início, MC Ryan foi acusado de agredir a ex-namorada, Giovanna Roque, após circularem imagens da suposta agressão nas redes sociais. O funkeiro acabou confirmando a atitude e se pronunciou publicamente pedindo perdão. Antes disso, Mel Maia decidiu comentar sobre a situação.

Em sua conta no Instagram, Mel deixou um comentário em um perfil de entretenimento: "Esses 'filhos de Deus', escreveu se referindo ao caso MC Ryan. Em seguida, MC Daniel se mostrou indignado em suas redes sociais. Sem revelar muitos detalhes ou citar nomes, o cantor afirmou que estava incomodado com algumas suposições.

Ele também declarou que tem tentado se manter em silêncio, pois, caso revele o que sabe, pode "acabar com a carreira” de alguém: “Eu sou um moleque sossegado, vocês sabem disso. Mas eu vejo que, volta e meia, uma pessoa faz questão de tentar supor algo, plantar algo na cabeça das pessoas. Tentar me atingir de alguma forma”, afirmou.

“Vocês veem que eu não respondo, não falo nada porque não vai acrescentar nada na minha vida. Mas me deixa quietinho, mano, tá ligado? Que se eu tiver que soltar tudo o que eu tenho pra soltar, tudo o que eu tenho para mostrar, guardadinho, eu vou me sentir mal, porque eu vou acabar com a vida da pessoa. Acaba com a carreira da pessoa”, disse.

"Isso aí. Só estou dando um parecer para quem gosta de mim, para não ficar nenhuma dúvida na cabeça das pessoas. Ninguém supor nada, deixar tudo bem claro. Graças a Deus sou conhecido não pelas polêmicas, pelo meu trabalho, por quem eu sou”, Daniel completou a declaração, que foi apontada como uma indireta para Mel pelos seguidores.

Por fim, Mel publicou um vídeo de um personagem de desenho animado tomando chá, sentado em uma cadeira com uma expressão calma. Vale ressaltar que nenhum dos dois mencionou nomes ou confirmou as indiretas, mas as declarações nas redes sociais foram interpretadas como provocações e deram o que falar na web

É importante mencionar também que Mel Maia e MC Daniel terminaram o relacionamento no ano passado, após várias idas e vindas. Atualmente, a atriz está namorando com o surfista português João Maria Pereira, enquanto o cantor de funk aguarda a chegada de sua primeira filha com a atual namorada, Lorena Maria.

Namorado de Mel Maia anuncia que está se mudando para o Brasil:

Neste sábado, 28, João Maria Pereira, namorado de Mel Maia, usou as redes sociais para anunciar que está se mudando definitivamente para o Brasil. Após um ano vivendo um relacionamento à distância, o surfista afirmou que chegou a hora de dar um passo a mais na relação e que já está praticamente de malas prontas para deixar Portugal.