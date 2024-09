Namorado de Mel Maia anuncia que está se mudando para o Brasil: ‘Fico longe’

Chega de distância! Natural de Portugal, namorado de Mel Maia revela que não quer mais ficar longe da atriz e anuncia mudança definitiva para o Brasil

Neste sábado, 28, João Maria Pereira, namorado de Mel Maia, usou as redes sociais para anunciar que está se mudando definitivamente para o Brasil. Após um ano vivendo um relacionamento à distância, o surfista afirmou que chegou a hora de dar um passo a mais na relação e que já está praticamente de malas prontas para deixar Portugal.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, João Maria abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus mais de 100 mil seguidores. Durante a conversa, o surfista foi questionado sobre seus planos futuros para morar no Brasil e, de forma sincera, revelou que já está quase se mudando para a terra natal de sua namorada, Mel.

“Vocês têm me perguntado muito isto e sim, eu vou estar morando no Brasil. Agora eu vou fazer faculdade, portanto é isso. A partir de janeiro ou fevereiro eu vou estar morando aqui. Mas eu tenho férias da faculdade e como é óbvio, eu vou passá-las em Portugal”, João compartilhou a decisão de se mudar para o Rio de Janeiro.

Na sequência, o surfista explicou o que o motivou a tomar a decisão de fazer faculdade no Brasil: “Eu acho que é um bocado óbvio, eu tenho que fazer faculdade de qualquer forma, porque eu só tenho o ensino médio. Portanto, eu tenho que fazer uma faculdade e se eu fizer faculdade em Portugal eu fico longe da Mel”, ele abriu o coração.

João afirmou que pretende colocar um ponto final na distância com Mel: “Como ela está aqui no Brasil porque ela tem seus trabalhos como atriz, faz novelas, faz filmes e agora vai gravar um filme, ela não pode viver em Portugal. Ou seja, eu posso viver por aqui, tenho essa oportunidade, portanto vou começar a fazer faculdade aqui”, ele completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Por fim, João revelou que pretende cursar Publicidade e Propaganda no Brasil. Além disso, ele afirmou que não considera seu namoro como à distância, já que sempre conseguiram conciliar as agendas para se encontrar. Inclusive, ele está no Rio de Janeiro neste momento, mas deve retornar a Portugal para rever a família antes de começar os estudos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Namorado de Mel Maia se defende após vender bolsa da atriz:

No passado, Mel Maia viveu um relacionamento intenso com MC Daniel. Durante o namoro, ela chegou a ser presenteada com uma bolsa de luxo pelo cantor. No entanto, o item apareceu à venda na loja de seu atual namorado, João Maria Pereira, que foi alvo de muitas críticas e decidiu esclarecer a situação em suas redes sociais, afirmando que a decisão não partiu dele.