Mel Maia exibe braços musculosos após dar mergulho noturno em praia

A atriz Mel Maia, de 20 anos, publica vídeo em que surge saindo do mar e exibe o físico após realizar treino pesado nesta terça-feira, 28

A atriz Mel Maia, de 20 anos, publicou um vídeo na noite desta terça-feira, 28, por meio dos stories de seu perfil no Instagram em que aparece saindo do mar após dar um mergulho noturno na praia. O momento foi registrado após a artista pegar pesado na rotina de exercícios.

Animada com o resultado dos treinos, Maia ainda mostrou os braços musculosos.

Mel Maia exibe os braços musculosos após mergulho noturno na praia - Foto: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira, 27, Mel Maia celebrou que conseguiu levantar 95 kg na anilha. "Eu demorei tanto para pegar 95kg sem ajuda, que quando rolou todo mundo ficou feliz. Pode parecer bobeira, mas estou começando a aprender agora e cada anilha colocada é sucesso", relatou.

Mel Maia termina namoro com surfista português

No início do mês, a atriz Mel Maia decidiu se pronunciar sobre o término do relacionamento de um ano com o surfista português João Maria Ferreira. Na ocasião, ela desabafou com os seus mais de 22 milhões de seguidores e revelou que eles já não são namorados há um tempo.

"Eu vi que vocês perguntaram muito no direct sobre o meu namoro com o português safado, João Maria, se tinha acabado ou não, e eu não respondi porque não queria falar muito sobre isso. A gente já não postava muita coisa junto, tal. Eu não queria expor demais a nossa relação justamente para evitar títulos, mas a gente terminou já tem um tempinho", iniciou. Confira o relato completo!

