Ex de Mel Maia se pronuncia após atriz confirmar término de namoro

Após um ano de namoro, a atriz Mel Maia confirmou o término de seu relacionamento com o surfista português João Maria

O namoro de Mel Maia com o surfista português João Maria chegou ao fim. Após rumores de que os dois não estariam mais juntos há algum tempo, a atriz usou as redes sociais na quarta-feira, 8, para confirmar o término da relação.

João Maria, por sua vez, também se pronunciou sobre o assunto em seu perfil oficial no Instagram. De acordo com o surfista, o rompimento aconteceu após perceberem que o namoro não funcionava mais.

Além disso, ele também garantiu que o relacionamento entre ele e Mel Maia segue sendo de amizade. "Para quem está a perguntar, sim, eu e a Mel acabamos o relacionamento, porque decidimos que já não funcionávamos mais como casal", iniciou o ex-namorado da atriz.

"No entanto, somos muito amigos e vamos continuar a ser, porque fomos pessoas muito especiais na vida um do outro. Espero que entendam e respeitem a nossa privacidade", finalizou João Maria.

Vale lembrar que o surfista e Mel Maia oficializaram o namoro em janeiro de 2024 e viviam uma relação quase que à distância, uma vez que a atriz reside no Rio de Janeiro, Brasil, e ele em Portugal. Ao longo do relacionamento, os dois revezavam as visitas nos respectivos países para se encontrarem.

Assim como o surfista português, Mel ressaltou que os dois seguem amigos e que o carinho e respeito entre ambos permanecem. "Terminamos super bem, somos amigos. Terminamos antes mesmo de ele vir para o Brasil. Antes dele vir para o Brasil, estávamos mais como amigos do que como namorados. A gente decidiu terminar, e tudo bem", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Maria (@joaomaria.fpereira)

Por que Mel Maia não usa o cabelo solto?

Após celebrar o fim da transição capilar, a atriz Mel Maia usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a adaptação com o novo estilo dos fios. A atriz contou que ainda enfrenta dificuldades para manter o cabelo solto quando sai de casa e confessou que espera dar uma pausa nos penteados presos à medida em que ele for crescendo; confira detalhes!

Leia também: Mel Maia encerra as gravações de filme e desabafa: 'Me ensinou muita coisa'