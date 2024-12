Uau! A atriz Mel Maia arrancou elogios dos seguidores ao exibir boa forma e cabelo natural em novo álbum de fotos; confira

Nesta sexta-feira, 20, Mel Maia arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar um novo álbum de fotos de momentos que viveu nos últimos dias. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz reuniu registros com as amigas, além de exibir a boa forma e seu cabelo natural.

"Mais um dump aleatório. Eu vivendo", escreveu Mel na legenda da publicação.

E não faltaram comentários dos fãs exaltando a beleza da artista. "Se tivesse nascido em 1503, a Monalisa estava no chinelo", brincou uma seguidora. "Linda Mel Mel", escreveu outra. "Você está uma gatinha com esses cachinhos", declarou mais uma.

Mel Maia encerra as gravações de filme

A atriz Mel Maia, de 20 anos, decidiu desabafar sobre o seu mais recente trabalho audiovisual. A atriz acaba de concluir as gravações do filme Medley, em que interpreta a protagonista Lola, uma grande promessa da natação.

O projeto é baseado no livro de Keka Reis e é dirigido por Ana Luiza Azevedo. Na história, a jovem viaja para uma pequena cidade do interior e inicia uma jornada de autodescoberta, enfrentando seus medos e superando os traumas do passado.

"A personagem me ensinou muita coisa. Me ensinou a ter mais dedicação, a encarar os medos e, principalmente, a lidar com os sentimentos mais difíceis", disse.

E adicionou: "Este trabalho foi feito na maior paz. A equipe, o elenco, o roteiro, tudo se entrelaçou muito bem. Foi tudo maravilhoso do início ao fim e gravações foram incríveis”, contou.

A produção da Panorâmica contou com André Ramiro, Mariana Lima, Leona Cavalli, Alana Cabral, Guthierry Soter, Pedro Manoel Nabuco e Valen Gaspar no elenco, e supervisão artística de Mara Lobão e Rodrigo Montenegro.

