Mel Maia faz ensaio fotográfico de biquíni e exibe cabelo cacheado

Mel Maia fez um ensaio fotográfico usando um biquíni branco e também exibiu o seu cabelo cacheado após a transição capilar

Ao que parece, esta sexta-feira, 13, foi de muito trabalho para Mel Maia. A atriz realizou um ensaio fotográfico à beira na piscina na praia da Joatinga, no Rio de Janeiro.

Para as fotos, a famosa estava usando um biquíni branco, que ressaltou ainda mais a sua boa forma. Para completar o look, Mel apostou em uma saída de praia e um tamanco.

Além disso, a artista exibiu o seu cabelo cacheado pouco tempo após passar pelo processo de transição capilar. O último trabalho de Mel Maia foi como a Lohana da série Sem Filtro, disponível na Netflix.

Críticas

Recentemente, Mel Maia revelou que concluiu sua transição capilar e assumiu os cabelos cacheados em suas redes sociais. No entanto, a atriz foi alvo de críticas e não deixou os ataques passarem em branco. Em resposta, a artista defendeu seu novo visual e destacou que a transformação representa sua liberdade.

Para quem não acompanhou, Mel contou que alisou o cabelo por muitos anos, até que decidiu assumir os fios naturais. Depois de passar por um longo processo de transição, a famosa decidiu passar a tesoura no cabelo alisado e surgiu com os cachos pela primeira vez recentemente, o que rendeu alguns comentários em suas redes sociais.

"Juro que eu queria entender o ser humano, que acaba com um cabelo lindo, que era o dela e depois fica de palhaçada "quero ser livre", que agora quer fazer transição", uma seguidora criticou e recebeu uma resposta afiada da atriz: "Vou perder meu tempo respondendo comentário sim”, a famosa iniciou e explicou que alisava o cabelo por conta do trabalho.

“Vocês sabem que eu não ligo para nada, que não sou de responder comentário, sou super de boa tranquilona com a vida. Vivo a minha vida do jeito que ela tem que ser vivida, sem me preocupar com a opinião dos outros. Mas vou responder. O cabelo que eu tinha antes, não era o meu cabelo. Até era, mas era um cabelo com química”, disse.

“Meu cabelo era liso porque tinha química desde os meus 10 anos. Fiz química com 10 anos de idade, gente. Ou seja, eu não lembro como é viver a vida sem química, com o cabelo natural. Para quem está criticando, para quem não gostou do resultado, vocês vão ter que conviver com isso. Porque é meu cabelo natural”, Mel afirmou.

Por fim, Maia defendeu sua mudança e contou que está feliz com o resultado da transição: “O meu cabelo é cacheado. Então sim, para mim é liberdade. Porque eu nunca vivi de verdade com meu cabelo cacheado. Eu era muito nova, eu nem lembro, gente", disse a artista, que celebrou o novo visual e também recebeu muitos elogios.

