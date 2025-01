Mel Maia confirma fim do namoro com surfista português

A atriz Mel Maia resolveu se pronunciar nas redes sociais e confirmou o fim do seu namoro com o surfista português João Maria

Em suas redes sociais, Mel Maia sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 22 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 8, a atriz publicou alguns vídeos em seu Instagram Stories e confirmou o fim do namoro de um ano com o surfista português João Maria Ferreira. Ela ainda contou que eles já não são namorados há um tempo.

"Eu vi que vocês perguntaram muito no direct sobre o meu namoro com o português safado, João Maria, se tinha acabado ou não, e eu não respondi porque não queria falar muito sobre isso. A gente já não postava muita coisa junto, tal. Eu não queria expor demais a nossa relação justamente para evitar títulos, mas a gente terminou já tem um tempinho", começou ela.

Em seguida, a famosa ressaltou que o carinho e a amizade permanece. "Porém, terminamos super bem, somos amigos. Terminamos antes mesmo de ele vir para o Brasil, né? Deixa eu tocar nesse assunto: vou contar para vocês. Antes dele vir para o Brasil, estávamos mais como amigos do que como namorados. A gente decidiu terminar, e tudo bem. Ficamos amigos, né? A gente se ama muito, ele me ama, e a gente entendeu que, como amigos, nossa relação vai durar mais. A gente se adora, ele sai muito com as minhas amigas e com os meus amigos, e está tudo certo. Meus pais amam o João Maria, e os pais dele também me amam. E é isso, gente, não tem nada de errado para vocês ficarem fofocando. Enfim, é isso, gente: somos amigos. Tudo em paz. Vamos seguir como amigos, tá? Tudo bem", finalizou.

Por que Mel Maia não usa o cabelo solto?

Após celebrar o fim da transição capilar, a atriz Mel Maia usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a adaptação com o novo estilo dos fios. A atriz contou que ainda enfrenta dificuldades para manter o cabelo solto quando sai de casa e confessou que espera dar uma pausa nos penteados presos à medida em que ele for crescendo.

"O cabelo não fica nem para um lado, nem para o outro. Parto no meio e tem essa parte na cara por causa da franja", disse Mel. "Por esses motivos, eu ainda não uso ele solto. Mesmo definindo, ele tem essas partes lisas. Meu cabelo ainda precisa crescer. Então, não me julguem por usar muito ele preso. Eu já uso às vezes, mas em breve, vou usar ele solto", completou. Com informações do portal Marie Claire.

