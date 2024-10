A funkeira MC Mirella usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para falar com os seus fãs sobre sua saúde e contou que está internada

A funkeira MC Mirella usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para falar com os seus fãs sobre sua saúde. Nos stories do Instagram, ela contou que foi internada após passar no final de semana e explicou o que aconteceu. A artista também lamentou ter de ficar longe da filha, Serena, de 9 meses.

"Vou ficar internada. Não gosto de vir para o hospital por causa disso. Sempre que estou ruim, internam. Sei lá quantos dias longe de Serena e é gastroenterite, não estou grávida, fiz também tomografia, que mostrou que é gastroenterite. Alguma coisa que bebi ou comi estava contaminado. Babado", disse ela.

Antes de decidir ao hospital, ela relatou nos stories neste domingo, 13, que estava em um restaurante e precisou ir embora porque estava se sentindo mal. Horas mais tarde, ela compartilhou que foi necessário colocar um balde ao lado da cama para poder vomitar. "O vômito aqui veio forte, um horror ficar assim", lamentou a artista. "Tô passando muito mal. Se eu não aparecer, é porque não melhorei", complementou em seguida.

MC Mirella mostra antes e depois após cirurgias plásticas

Recentemente, MC Mirella impressionou ao mostrar o resultado de seus procedimentos estéticos. Ela realizou uma lipo natural barriga negativa com tecnologia de argoplasma, mamoplastia com prótese 330ml e uma lipoenxertia glúte e usou seu perfil no Instagram para mostrar como ficou.

E publicou um vídeo mostrando o antes e o depois imediato, ainda na sala de cirurgia. "Um resultado espetacular e natural como eu queria. Barriga mais que negativa, a gordura que deu pra tirar de mim coloquei no bumbum e minhas costas esculpidas, eu pedi para arrumar o meu umbigo e eu amei!", iniciou ela na legenda.

Em seguida, falou sobre os possíveis comentários negativos que poderia receber. "Sei que é capaz de ter gente desocupada que vai querer criticar um trabalho incrível desses que durou cerca de oito horas! O que eu mais queria era melhorar a flacidez da minha barriga, que só teria solução com a tecnologia de argoplasma, última geração, que foi usada na minha cirurgia!", disse. Leia mais!